Telo i pokret toliko toga govore

U ovom procesu nije nužno da se svi razumemo i slažemo, dolazeći iz različitih pozicija i načina mišljenja. Proces podrazumeva da svi imamo pravo da kažemo šta želimo, da to poštujemo i da slušamo jedni druge i razgovaramo, što zapravo oblikuje rad

Grupica tinejdžerki i jedna alternativna umetnica srednjih godina sede na žičanim postamentima poređanim spiralno u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Pričaju o svemu što ih zanima, o muzici, izložbama, navode čime se bave u slobodno vreme, jedna drugu pomno slušajući. Tako lagano nastaje Kolektivna intimnost kao siže istoimene postavke Maje Bekan, upriličene u prostoru Salona do 10. novembra. Izložbu ove vizuelne i performans umetnice, već godinama