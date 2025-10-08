Meloni tužena Međunarodnom krivičnom sudu zbog podrške Izraelu u genocidu

Radio 021 pre 1 sat  |  Tanjug
Meloni tužena Međunarodnom krivičnom sudu zbog podrške Izraelu u genocidu

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da je protiv nje i još dva ministra podneta tužba Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) zbog podrške Rima Izraelu.

"Ja, ministar Kroseto (Gvido, ministar odbrane), ministar Tajani (Antonio, ministar spoljnih poslova) i verujem da je izvršni direktor Leonarda Roberto Čingolani postali smo predmet tužbe MKS-a zbog saučesništva u genocidu", rekla je ona tokom televizijskog programa. "Ne mislim da postoji neki drugi slučaj ove vrste tužbe u svetu ili u istoriji", dodala je italijanska premijerka. Leonardo je italijanska grupa za aeronautiku i odbranu. Tužbu, datiranu 1. oktobra,
