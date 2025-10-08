Preminuo Zdravko Šotra: Odlazak autora uticajnih televizijskih serija

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug, RTS
Preminuo Zdravko Šotra: Odlazak autora uticajnih televizijskih serija

BEOGRAD - Reditelj i scenarista Zdravko Šotra koji je potpisao preko 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti kako na televiziji, tako i u bioskopima preminuo je noćas u 93. godini.

Predratni građanski i poratni revolucionarni svet, malovarošani i širokogrudi vizionari, istorijsko i individualno, zabavno i kulturno – elementi su koji čine zavodljivi svet telvizijskih serija Zdravka Šotre. Njegove predratne dame, bahati narodni tribuni, majstori za kvarove, ali i za dušu decenijama žive po ljudskoj meri uprkos istorijskim rebusima podsećajući da je život igra, ali i više od igre. Zato i danas televizijskog gledaoca plene priče i junaci iz
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Preminuo Zdravko Šotra

Preminuo Zdravko Šotra

NIN pre 19 minuta
Preminuo reditelj Zdravko Šotra

Preminuo reditelj Zdravko Šotra

Euronews pre 20 minuta
Preminuo Zdravko Šotra

Preminuo Zdravko Šotra

N1 Info pre 20 minuta
Preminuo Zdravko Šotra

Preminuo Zdravko Šotra

Sputnik pre 20 minuta
"Nisam u životu sedeo, iškolovao sam se gladan i siromašan": Biografija Zdravka Šotre - Bio je čovek kog su Srbi obožavali…

"Nisam u životu sedeo, iškolovao sam se gladan i siromašan": Biografija Zdravka Šotre - Bio je čovek kog su Srbi obožavali

Blic pre 14 minuta
Bogata zaostavština Zdravka Šotre: Od teških početaka, do jednog od najvećih reditelja domaće kinematografije

Bogata zaostavština Zdravka Šotre: Od teških početaka, do jednog od najvećih reditelja domaće kinematografije

Euronews pre 4 minuta
Ovo su najpoznatiji filmovi Zdravka Šotre: Sa njima je ispisao istoriju srpske kinematografije

Ovo su najpoznatiji filmovi Zdravka Šotre: Sa njima je ispisao istoriju srpske kinematografije

Blic pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Bioskop

Kultura, najnovije vesti »

Preminuo Zdravko Šotra: Odlazak autora uticajnih televizijskih serija

Preminuo Zdravko Šotra: Odlazak autora uticajnih televizijskih serija

RTV pre 20 minuta
Preminuo Zdravko Šotra

Preminuo Zdravko Šotra

NIN pre 19 minuta
Preminuo reditelj Zdravko Šotra

Preminuo reditelj Zdravko Šotra

Euronews pre 20 minuta
Preminuo Zdravko Šotra

Preminuo Zdravko Šotra

N1 Info pre 20 minuta
Preminuo Zdravko Šotra

Preminuo Zdravko Šotra

Sputnik pre 20 minuta