Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti na groblju u Sen Tropeu

Francuska filmska diva Brižit Bardo sahranjena je danas u strogoj privatnosti na groblju u Sen Tropeu na Azurnoj obali, gradu u kojem je živela više od pola veka nakon što se povukla iz filmske karijere na vrhuncu slave.

Ceremonija sahrane počela je u crkvi Notr Dam de l'Asompsion u Sen Tropeu i odražana je u prisustvu samo najbližih prijatelja i porodice, preneneli su francuski mediji. Sahrana je organizovana u skladu sa njenom željom za skromnim ispraćajem, bez medijskog fokusa. Sahrani su prisustvovali njen sin Nikola Šarije, unuka Tea Šarije, bivši suprug Bernar d'Ormal, kao i brojni drugi prijatelji i kolege. Kovčeg je u crkvi bio prekriven šarenim cvećem, a sveštenik