Hamas kaže da je predao listu Izraelaca i Palestinaca za razmjenu zarobljenika

Slobodna Evropa pre 2 sata
Hamas je u srijedu izvijestio da je razmijenio listu imena izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika koji će biti oslobođeni u okviru dogovora o razmjeni te da je optimističan u vezi s pregovorima u Egiptu o planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.

Palestinska grupa, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, dodala je da se pregovori fokusiraju na mehanizme zaustavljanja sukoba, povlačenje izraelskih snaga iz Gaze i sporazum o razmjeni, javio je Reuters. Palestinski izvor blizak pregovorima rekao je da za sada još nije dogovoren vremenski okvir za implementaciju prve faze Trumpove inicijative od 20 tačaka, tokom razgovora u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeik. Trump je u utorak izrazio optimizam u
