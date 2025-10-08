Danas počinje redovan putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd-Subotica

Serbian News Media pre 1 sat
Danas počinje redovan putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd-Subotica

Na brzoj pruzi Beograd – Subotica biće danas uspostavljen redovan putnički saobraćaj, objavio je Srbijavoz.

Na relaciji Beograd Centar – Subotica – Beograd Centar biće organizovan saobraćaj Inter City vozova (SOKO) i Inter Regio vozova. Prvi polazak za Suboticu kreće u 12.00 iz železničke stanice Beograd Centar Inter City vozom broj 546. U isto vreme iz železničke stanice Subotica kreće prvi polazak za Beograd Centar istim vozom, broj 547. Od danas do 12. oktobra Srbijavoz će izdavati besplatne vozne karte, koje putnici mogu preuzeti na blagajni, putem mobilne aplikacije
