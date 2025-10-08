Javni dug Srbije na kraju avgusta iznosi 38,23 milijarde evra: Ministarstvo finansija objavilo podatke

Telegraf pre 10 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Javni dug Srbije je na kraju avgusta iznosio 38,23 milijarde evra i u bruto domaćem proizvodu (BDP) je učestvovao sa 43,1 odsto, objavilo je Ministarstvo finansija. U odnosu na kraj prošle godine smanjen je i dug i njegovo učešće u BDP-u, pošto je 31. decembra 2024. godine javni dug iznosio 38,87 milijardi a njegovo učešće u BDP-u 46,7 odsto. (Telegraf.rs/Tanjug)
