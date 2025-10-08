Gomila napala auto predsednika Ekvadora: Ostali tragovi od metaka, predsednik dobro

Večernje novosti pre 4 sati
Gomila napala auto predsednika Ekvadora: Ostali tragovi od metaka, predsednik dobro

GRUPA od oko 500 ljudi napala je danas automobil u kojem se vozio predsednik Ekvadora Danijel Noboa, preneo je Rojters.

Foto: Profimedia Kako je navela ministarka za životnu sredinu i energetiku Ines Marcano, grupa ljudi bacala je kamenje na predsedničko vozilo dok se Noboa približavao mestu u provinsiji Kanjar gde je trebalo da prisustvuje unapred zakazanom događaju. Prema njenim rečima, na automobilu su primećeni i tragovi od metaka. Ministarka je kasnije zvanično podnela izveštaj o pokušaju atentata na Nobou. Predsednik nije povređen, a pet osoba je privedeno, dodala je Marcano.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Gomila ljudi kamenovala automobil predsednika: Primećeni tragovi metaka: Prijavljen pokušaj atentata na Danijela Noboa

Gomila ljudi kamenovala automobil predsednika: Primećeni tragovi metaka: Prijavljen pokušaj atentata na Danijela Noboa

Blic pre 47 minuta
Ne smiruje se haos u Ekvadoru: Grupa od 500 ljudi kamenovala automobil u kojem je bio predsednik Danijel Noboa

Ne smiruje se haos u Ekvadoru: Grupa od 500 ljudi kamenovala automobil u kojem je bio predsednik Danijel Noboa

Kurir pre 4 sati
Napadnut predsednik Ekvadora, na automobilu tragovi od metaka

Napadnut predsednik Ekvadora, na automobilu tragovi od metaka

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EkvadorRojters

Svet, najnovije vesti »

Prvo putovanje novog pape u inostranstvo: Evo koje dve zemlje će posetiti poglavar Rimokatoličke crkve Lav xiv

Prvo putovanje novog pape u inostranstvo: Evo koje dve zemlje će posetiti poglavar Rimokatoličke crkve Lav xiv

Kurir pre 1 sat
"Život dat u službi države nosi posebnu težinu": Milatović posthumno odlikovao vojnika Božovića koji je stradao u požarima…

"Život dat u službi države nosi posebnu težinu": Milatović posthumno odlikovao vojnika Božovića koji je stradao u požarima: Iza sebe ostavio četvoro dece i suprugu (foto)

Blic pre 1 sat
Gomila ljudi kamenovala automobil predsednika: Primećeni tragovi metaka: Prijavljen pokušaj atentata na Danijela Noboa

Gomila ljudi kamenovala automobil predsednika: Primećeni tragovi metaka: Prijavljen pokušaj atentata na Danijela Noboa

Blic pre 47 minuta
Ovo je sveti gral svemirskih putovanja: Stiže brod nove generacije - raketa koja jede samu sebe

Ovo je sveti gral svemirskih putovanja: Stiže brod nove generacije - raketa koja jede samu sebe

Blic pre 23 minuta
Narandžasti dim u Nemačkoj: Izdato upozorenje na toksičan vazduh, ljudi upozoreni da ostanu u kućama

Narandžasti dim u Nemačkoj: Izdato upozorenje na toksičan vazduh, ljudi upozoreni da ostanu u kućama

Kurir pre 1 sat