Osnovan Fakultet srpskih studija u ovom gradu Srbije: Evo koji smerovi postoje

Promenom statusa i izdvajanjem departmana za istoriju, za srbistiku i za ruski jezik i književnost iz sastava Filozofskog fakulteta, Vlada Srbije osnovala je novu visokoškolsku ustanovu u Nišu – Fakultet srpskih studija.

U dopisu Ministarstva prosvete se navodi da je to predlog Univerziteta u Nišu, a vršilac dužnosti dekana biće ovogodišnji dobitnik Vidovdanskog ordena i profesor Departmana za istoriju Slaviša Nedeljković. Predsednik Saveta je doc. dr Milan Lazarević, direktor Instituta "Niška Banja". Nova akademska godina na ovom novom fakultetu Univerziteta u Nišu koja bi trebalo da počne 3. novembra, doneće i novi fakultet Nišu, tačnije, Vlada Srbije rešila je da obogati ponudu