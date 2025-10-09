Miholjsko leto se nije predalo – tokom prepodneva sunčano, uveče moguća kiša

Glas Zaječara pre 38 minuta  |  Anđela Risantijević
Miholjsko leto se nije predalo – tokom prepodneva sunčano, uveče moguća kiša
Pre podne pretežno sunčano. Od sredine dana ciklon sa severa Evrope rubom će uticati na vreme u Srbije donoseći umereno naoblačenje prvo severu, a zatim i ostalim predelima. Slaba kiša uveče i noću samo ponegde. Sa zapada stiže topliji vazduh. Ujutru od 5 do 10, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Pretežno sunčano, osim u brdsko-planinskim predelima južne Srbije gde će biti umereno oblačno. Novo prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, u
