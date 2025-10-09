BLOG Treći dan sednice: Poslanici postavljaju pitanja ministrima

N1 Info pre 49 minuta  |  N1 Beograd FoNet
BLOG Treći dan sednice: Poslanici postavljaju pitanja ministrima

Skupština Srbije danas nastavlja jesenje zasedanje, sa bojkotom jednog dela opozicije.

Skupština Srbije počela je u utorak prvu sednicu jesenjeg zasedanja, a na dnevnom redu je 47 tačaka, među kojima su predlozi zakona i izmena koji se tiču Ekspo 2027 i predlog zakona o legalizaciji objekata, a poslanici su o tome raspravljali i u sredu. 2 Objave 09:11 pre 10 min. Skupština Srbije nastaviće danas rad u deset sati, a na početku sednice poslanici će postavljati pitanja Vladi Srbije i nadležnim državnim institucijama. Prva sednica redovnog jesenjeg
