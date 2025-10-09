Prekid vatre u Gazi večeras nakon ratifikacije, Izrael misiju oslobađanja talaca nazvao po citatu iz Starog zaveta

Prekid vatre u Gazi počeće večeras nakon što vlada Izraela zvanično ratifikuje sporazum, saopštila je kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za Tajms of Izrael.

Kako je navedeno, izraelska vlada bi trebalo da glasa o meri u 18 časova po lokalnom, odnosno u 17 časova po srednjeevropskom vremenu. Ova objava je usledila nakon što su pojedini izraelski mediji javili da je primirje počelo kad je sporazum potpisan, što je trebalo da se desi u podne u Egiptu. Pozvali su se na vest Rojtersa koju je prenela egipatska državna televizija. Sporazum o prvoj fazi plana predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za okončanje