Detalji primirja u Gazi: U 11 sati stupa na snagu, Izrael uzvikuje – „Trampu dajte Nobela“

Nova pre 50 minuta  |  Autor: Mila Marinović
Detalji primirja u Gazi: U 11 sati stupa na snagu, Izrael uzvikuje – „Trampu dajte Nobela“

Sporazum o prekidu vatre između Izraela i palestinskog pokreta Hamas stupa na snagu danas u 11 sati po srednjoevropskom vremenu, odmah nakon ceremonije potpisivanja u egipatskom gradu Šarm el-Šeiku.

Ovaj događaj označava početak prve faze američkog plana predsednika Donalda Trampa za okončanje dvogodišnjeg krvavog sukoba na Bliskom istoku. Vest o dogovoru izazvala je slavlje i u Izraelu i u Gazi, gde se mogu čuti komentari poput „Trampu dajte Nobela“. Ipak, dok se svet raduje mogućnosti mira, iznad Gaze se i dalje vidi dim, a tokom noći su se čule eksplozije — znak da prekid vatre još nije u potpunosti stupio na snagu. Prema pisanju izraelskog lista Yedioth
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Svi taoci se vraćaju kući u ponedeljak" Tramp razgovarao s porodicama otetih Izraelaca! Ispraćen aplauzom i ovacijama!

"Svi taoci se vraćaju kući u ponedeljak" Tramp razgovarao s porodicama otetih Izraelaca! Ispraćen aplauzom i ovacijama!

Kurir pre 5 minuta
Šta AFP piše o sporazumu Izraela i Hamasa

Šta AFP piše o sporazumu Izraela i Hamasa

Danas pre 15 minuta
Oglasio se Tramp o taocima nakon postizanja sporazuma Izraela i Hamasa

Oglasio se Tramp o taocima nakon postizanja sporazuma Izraela i Hamasa

Danas pre 1 sat
AFP: Šta se zna o sporazumu Izrael-Hamas

AFP: Šta se zna o sporazumu Izrael-Hamas

N1 Info pre 1 sat
IDF započeo pripreme za parcijalno povlačenje iz Gaze u okviru mirovnog plana

IDF započeo pripreme za parcijalno povlačenje iz Gaze u okviru mirovnog plana

NIN pre 55 minuta
Tramp u ekskluzivnom intervjuu: Stvari će sada biti drugačije u svetu, ovo je istorijski trenutak

Tramp u ekskluzivnom intervjuu: Stvari će sada biti drugačije u svetu, ovo je istorijski trenutak

Mondo pre 50 minuta
Tramp: Izrael i Hamas postigli dogovor o prvoj fazi plana za okončanje borbi i oslobađanje talaca

Tramp: Izrael i Hamas postigli dogovor o prvoj fazi plana za okončanje borbi i oslobađanje talaca

Novi magazin pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokHamasEgipatDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Politički sunovrat Makrona

Politički sunovrat Makrona

Vesti online pre 5 minuta
Austrijanke zamenjene po rođenju pronašle biološke roditelje posle 35 godina

Austrijanke zamenjene po rođenju pronašle biološke roditelje posle 35 godina

Vesti online pre 15 minuta
Orban: Briselsko zataškavanje grešaka Fon der Lajen će se nastaviti

Orban: Briselsko zataškavanje grešaka Fon der Lajen će se nastaviti

NIN pre 0 minuta
Orban: Brisel se sprema da zataške greške Fon der Lajen

Orban: Brisel se sprema da zataške greške Fon der Lajen

Sputnik pre 15 minuta
Nobelov komitet po prvi put pokazao kako bira dobitnika nagrade za mir

Nobelov komitet po prvi put pokazao kako bira dobitnika nagrade za mir

NIN pre 15 minuta