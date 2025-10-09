Detalji primirja u Gazi: U 11 sati stupa na snagu, Izrael uzvikuje – „Trampu dajte Nobela“

Sporazum o prekidu vatre između Izraela i palestinskog pokreta Hamas stupa na snagu danas u 11 sati po srednjoevropskom vremenu, odmah nakon ceremonije potpisivanja u egipatskom gradu Šarm el-Šeiku.

Ovaj događaj označava početak prve faze američkog plana predsednika Donalda Trampa za okončanje dvogodišnjeg krvavog sukoba na Bliskom istoku. Vest o dogovoru izazvala je slavlje i u Izraelu i u Gazi, gde se mogu čuti komentari poput „Trampu dajte Nobela“. Ipak, dok se svet raduje mogućnosti mira, iznad Gaze se i dalje vidi dim, a tokom noći su se čule eksplozije — znak da prekid vatre još nije u potpunosti stupio na snagu. Prema pisanju izraelskog lista Yedioth