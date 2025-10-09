Savršen početak Partizana

Nova pre 21 minuta  |  Autor: Strahinja Nikolić
Savršen početak Partizana

Košarkaši Partizana od 20.30 dočekuju ekipu Anadolu Efesa u utakmici 3. kola Evrolige, a dešavanja iz Beogradske arene možete da pratite na portalu Nova.rs! Oba tima u meč ulaze sa skorom 1-1 u prva dva kola.

Partizan je poražen od Dubaija ali je savladao Olimpiju iz Milana u Beogradu, dok je Efes bio bolji od Makabija, a potom izgubio od Hapoela. Dvorana: Beogradska arena; Sudije: Emilio Perez, Saulijus Rasis, Amit Balak Pogodio je Džons prvo uz faul pa iz reketa, potom je i Braun bio precizan u z faul. pic.twitter.com/SbBxdR5khs Prvi put u istoriji Kokoškov i Obradović će odmeriti snage. U Beograd, samo kao rivali, dolaze Igor Kokoškov, koji je radio kao trener u
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

UŽIVO: Sjajan start Partizana, Tajrik blista protiv „svog“ Efesa

UŽIVO: Sjajan start Partizana, Tajrik blista protiv „svog“ Efesa

Sport klub pre 21 minuta
Crna strana belog grada: Ovakvu stvar u Areni Grobari nikada nisu videli!

Crna strana belog grada: Ovakvu stvar u Areni Grobari nikada nisu videli!

Hot sport pre 46 minuta
UŽIVO Evroliga na Nova.rs: Pratite četiri utakmice na jednom mestu

UŽIVO Evroliga na Nova.rs: Pratite četiri utakmice na jednom mestu

Nova pre 36 minuta
Veliki broj poena u "Pioniru", Partizan u prednosti nad Efesom

Veliki broj poena u "Pioniru", Partizan u prednosti nad Efesom

RTS pre 1 minut
UŽIVO - Doužer se vratio u sastav Efesa!

UŽIVO - Doužer se vratio u sastav Efesa!

Sportske.net pre 21 minuta
Partizan - Efes, uživo: Furiozan početak crno-belih u Areni

Partizan - Efes, uživo: Furiozan početak crno-belih u Areni

Mondo pre 21 minuta
Ova pesma Grobara je prva zagrmela u Areni: Turcima neće biti svejedno!

Ova pesma Grobara je prva zagrmela u Areni: Turcima neće biti svejedno!

Telegraf pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanGrobariBeogradska ArenaEvroligaTwitterIgor Kokoškov

Sport, najnovije vesti »

FK Crvena zvezda osudila uvrede na račun Milke Forcan: “ Poštovanje ličnosti i dostojanstva je osnovni civilizacijski princip“…

FK Crvena zvezda osudila uvrede na račun Milke Forcan: “ Poštovanje ličnosti i dostojanstva je osnovni civilizacijski princip“

Danas pre 31 minuta
Crvena zvezda objavila ko će voditi tim u meču sa Fenerbahčeom

Crvena zvezda objavila ko će voditi tim u meču sa Fenerbahčeom

Danas pre 2 sata
“Dejan Anđus nije dobrodošao na naše utakmice”: KK Partizan stao u zaštitu Milke Forcan

“Dejan Anđus nije dobrodošao na naše utakmice”: KK Partizan stao u zaštitu Milke Forcan

Danas pre 2 sata
UŽIVO: Sjajan start Partizana, Tajrik blista protiv „svog“ Efesa

UŽIVO: Sjajan start Partizana, Tajrik blista protiv „svog“ Efesa

Sport klub pre 21 minuta
Jasikevičijus i kolson poslali upozorenje: Šampion Evrope sprema hladan doček za Zvezdu!

Jasikevičijus i kolson poslali upozorenje: Šampion Evrope sprema hladan doček za Zvezdu!

Hot sport pre 26 minuta