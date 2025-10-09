Savršen početak Partizana

Košarkaši Partizana od 20.30 dočekuju ekipu Anadolu Efesa u utakmici 3. kola Evrolige, a dešavanja iz Beogradske arene možete da pratite na portalu Nova.rs! Oba tima u meč ulaze sa skorom 1-1 u prva dva kola.

Partizan je poražen od Dubaija ali je savladao Olimpiju iz Milana u Beogradu, dok je Efes bio bolji od Makabija, a potom izgubio od Hapoela. Dvorana: Beogradska arena; Sudije: Emilio Perez, Saulijus Rasis, Amit Balak Pogodio je Džons prvo uz faul pa iz reketa, potom je i Braun bio precizan u z faul. pic.twitter.com/SbBxdR5khs Prvi put u istoriji Kokoškov i Obradović će odmeriti snage. U Beograd, samo kao rivali, dolaze Igor Kokoškov, koji je radio kao trener u