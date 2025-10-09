Treći dan sednice: Poslanici postavljaju pitanja ministrima

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja, na kojoj na početku postavljaju pitanja predstavnicima vlasti. Sednica, na čijem dnevnom redu je 48 tačaka, počela je u utorak, 7. oktobra i do sada su poslanici raspravljali o predlozima osam zakona, među kojima su zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima i zakon o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027. Posle rasprave o prvih osam tačaka počeće razmatranje amandmanima na

Poslanik SNS Veroljub Arsić rekao je da opozicija nije smela ni da "pisne kako bi rešili problem kredita u švajcarskim francima, jer su ili radili za banke ili delili novac sa njima", navodeći i da je sadašnja vlast rešila tržišna pravila i monopole koji su zatečeni u Srbiji zbog politike cena. "A što to niste uradili 2009. ili 2010. godine? Niste smeli da intervenišete na tržištu i administrativno ograničite cene zato što je Mišković trebao da Maksi proda Delezu i