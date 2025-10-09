Naoružavanje Kosova: Kome zveckaju turski borbeni dronovi?

Premijer Kosova Aljbin Kurti pohvalio se na društvenim mrežama da su u Prištinu stigle hiljade borbenih dronova iz Turske. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić shvatio je to kao „pokušaj obnavljanja Otomanskog carstva“

Vest da je Turska isporučila Kosovu „hiljade kamikaza borbenih dronova“ za potrebe Kosovskih bezbednosnih snaga digla je veliku prašinu u Srbiji i naizgled strašno naljutila predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Stvar je dodatno pogoršala činjenica da su pre samo godinu Vučić i predsednik Turske Režep Tajip Erdogan, uz mnogo međusobnog podilaženja u izjavama, razmatrali mogućnost da turski dronovi završe u Srbiji. Novu srpsku bezbednosnu „noćnu moru“ inicirao je