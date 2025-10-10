Trampov mir, ili pozovi zeta radi okončanja rata između Izraela i Hamasa

Danas pre 1 sat  |  RTS
Trampov mir, ili pozovi zeta radi okončanja rata između Izraela i Hamasa

Prvi put u istoriji, centar diplomatske ofanzive koja je, na koncu, dovela do sporazuma Izraela i Hamasa o primirju u Pojasu Gaze, nije se nalazio u Vašingtonu, Njujorku, Moskvi ili nekoj zapadnoevropskoj prestonici, već u vilama dvojice ključnih posrednika u ovom dogovoru, milijardera Stiva Vitkofa i Trampovog zeta, Džareda Kušnera.

Američki predsednik Donald Tramp je, u želji da što pre obezbedi mir na Bliskom istoku, zaobišao tradicionalne kanale Stejt departmenta i za dogovor dve beznadežno zavađene strane angažovao dvojicu trgovaca nekretninama – zeta Džareda Kušnera i milijardera Stiva Vitkofa. Trampov plan u 20 tačaka, sa kojim se prethodno načelno saglasio izraelski premijer Benjamin Netanjahu, bio je osnova prilično komplikovane akcije tokom koje je bilo neophodno zaobići kvalifikacije
Opozicionarka iz Venecuele dobitnica Nobelove nagrade za mir

Vreme pre 10 minuta
Tramp nije dobio Nobelovu nagradu za mir! Evo ko je dobitnica, priznanje pripalo ovoj ženi, protivnici venecuelanskog…

Kurir pre 6 minuta
Nobelova nagrada za mir ide Mariji Korini Mačado

Nova pre 1 sat
(Mapa) prvo žuta, a onda crvena linija: Kako će se izraelske snage povući iz Gaze prema mirovnom sporazumu: Sprovešće se u 3…

Blic pre 21 minuta
Stigla prva reakcija Bele kuće na proglašenje dobitnika Nobelove nagrade za mir

B92 pre 56 minuta
Tramp ostao bez Nobelove nagrade za mir, laureat - Marija Korina Mačado

Politika pre 1 sat
Studenti iz Srbije nisu dobili Nobela za mir, svi detalji glasanja i nominacije „pod ključem“ narednih 50 godina

Nova pre 2 sata
Snažni zemljotresi i cunami upozorenja u Filipinima sa smrtnim ishodima i štetom

Naslovi.ai pre 7 minuta
Novi zemljotres na jugu Filipina magnitude 6,9

Beta pre 6 minuta
Kreće danas u 10, trajaće do ponedeljka: Evropa se sprema za veliku oluju, pale se alarmi, najveći nivo pripravnosti…

Blic pre 15 minuta
Zašto argentinski pezos ponovo pada – i zašto ovaj put nije kriv Javier Milei

Bloomberg Adria pre 15 minuta
Putin: Rusija i SAD ostaju u okvirima dogovorenog u Enkoridžu

Sputnik pre 16 minuta