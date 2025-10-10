Kosovo: Ni posle izbora u nedelju nema povratka na staro?

Dojče vele pre 4 sati
Kosovo: Ni posle izbora u nedelju nema povratka na staro?

Pobeda srpskih partija na severu Kosova na lokalnim izborima u nedelju 12. oktobra gotovo je izvesna. Kako će se nositi s promenama do kojih je u međuvremenu dovela politika Aljbina Kurtija?

U blizini mosta na Ibru u Severnoj Mitrovici, gde više od 90 odsto stanovništva čine Srbi, atmosfera se vidno promenila u poslednje tri godine. Toliko je, naime, prošlo otkad su srpske stranke bojkotovale kosovske izbore, a gradonačelnici albanske nacionalnosti preuzeli upravljanje opštinama na severu. Murali i grafiti na srpskom, po kojima su te opštine bile prepoznatljive, sada su nestali. Prekrečeni su svi nacionalni simboli Srbije. Srpskih zastava gotovo i da
Otvori na dw-world.de

Povezane vesti »

Srpskim medijima zabranjen pristup izborima na Kosovu! Pokret Samoopredeljenja optužio novinare za širenje propagande i…

Srpskim medijima zabranjen pristup izborima na Kosovu! Pokret Samoopredeljenja optužio novinare za širenje propagande i nemira: Ovo je kršenje ljudskih prava

Kurir pre 4 sati
Politička borba Srpske liste; Konvencija u Gračanici: Za čast, dostojanstvo i napredak

Politička borba Srpske liste; Konvencija u Gračanici: Za čast, dostojanstvo i napredak

RTV pre 4 sati
ANEM: Institucije na Kosovu moraju da dozvole medijima na srpskom jezikuda izveštavaju o lokalnim izborima

ANEM: Institucije na Kosovu moraju da dozvole medijima na srpskom jezikuda izveštavaju o lokalnim izborima

Jug press pre 5 sati
Igor Simić: Izbori 12. oktobra sudbonosni za Srbe na Kosovu i Metohiji, svi da stanu pod barjak

Igor Simić: Izbori 12. oktobra sudbonosni za Srbe na Kosovu i Metohiji, svi da stanu pod barjak

Euronews pre 5 sati
Petar Petković: Kurti se ozbiljno boji pobede Srpske liste na lokalnim izborima 12. oktobra

Petar Petković: Kurti se ozbiljno boji pobede Srpske liste na lokalnim izborima 12. oktobra

Novi magazin pre 5 sati
Skandalozna odluka Prištine: Nijedan srpski medij ne može da prati izbore 12. oktobra; OEBS razočaran

Skandalozna odluka Prištine: Nijedan srpski medij ne može da prati izbore 12. oktobra; OEBS razočaran

RTV pre 5 sati
Petković: Kurti se ozbiljno boji pobede Srpske liste na lokalnim izborima 12. oktobra

Petković: Kurti se ozbiljno boji pobede Srpske liste na lokalnim izborima 12. oktobra

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoIzboribojkot

Balkan, najnovije vesti »

Drama u Banjaluci: Uhapšenog pustili, pa ponovo uhapsili zbog pretnje tužiocu

Drama u Banjaluci: Uhapšenog pustili, pa ponovo uhapsili zbog pretnje tužiocu

Telegraf pre 11 minuta
Valery Perry: Iznenađuje me što Zapad ignorira povezanost 'Ruskog mira' i 'Srpskog sveta'

Valery Perry: Iznenađuje me što Zapad ignorira povezanost 'Ruskog mira' i 'Srpskog sveta'

Slobodna Evropa pre 1 sat
Drama u Banjaluci: Uhapšenog pustili, pa ponovo uhapsili zbog pretnje tužiocu! Lovio zaštićene vrste ptica!

Drama u Banjaluci: Uhapšenog pustili, pa ponovo uhapsili zbog pretnje tužiocu! Lovio zaštićene vrste ptica!

Kurir pre 1 sat
"Duboko smo razočarani": Oglasila se Misija OEBS-a u Prištini zbog odluke CIK da odbije akreditacije srpskim medijima

"Duboko smo razočarani": Oglasila se Misija OEBS-a u Prištini zbog odluke CIK da odbije akreditacije srpskim medijima

Kurir pre 3 sata
Zagreb niže ucene: Šta sadrži nova, treća diplomatska nota, koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori

Zagreb niže ucene: Šta sadrži nova, treća diplomatska nota, koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori

Večernje novosti pre 3 sata