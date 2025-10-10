Danas dodela Nobelove nagrade za mir: Ko su kandidati i kakve su šanse Donalda Trampa?

Euronews pre 33 minuta  |  Autor: Sky news, BBC
Dobitnik Nobelove nagrade za mir biće objavljen danas, a Donald Tramp i njegova administracija više puta su jasno stavili do znanja da smatraju da američki predsednik zaslužuje tu nagradu.

Tramp već godinama vodi kampanju za Nobelovu nagradu, još od svog prvog mandata, kada je rekao da "mnogi ljudi" misle da je zaslužuje. U februaru ove godine, tokom sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući, rekao je: "Nikada mi neće dodeliti Nobelovu nagradu za mir. Zaslužujem je, ali mi je nikada neće dati". Nakon što su Izrael i Hamas u četvrtak odobrili prvu fazu Trampovog mirovnog plana, ljudi koji su slavili na ulicama Tel Aviva
Blic pre 2 sata
Tramp: Nisam rešavao ratove zbog Nobelove nagrade, nego da spasim živote

N1 Info pre 32 minuta
Autoritarna vlast u Gruziji dobila još veću slobodu delovanja, evo i zašto

Danas pre 33 minuta
Dokle će da traju zlatna groznica i bitkoin manija?

Danas pre 8 minuta
Euronews pre 33 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Hamas: Postignut dogovor o trajnom prekidu vatre i razmeni zatvorenika

RTV pre 13 minuta