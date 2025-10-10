Danas dodela Nobelove nagrade za mir: Ko su kandidati i kakve su šanse Donalda Trampa?

Dobitnik Nobelove nagrade za mir biće objavljen danas, a Donald Tramp i njegova administracija više puta su jasno stavili do znanja da smatraju da američki predsednik zaslužuje tu nagradu.

Tramp već godinama vodi kampanju za Nobelovu nagradu, još od svog prvog mandata, kada je rekao da "mnogi ljudi" misle da je zaslužuje. U februaru ove godine, tokom sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući, rekao je: "Nikada mi neće dodeliti Nobelovu nagradu za mir. Zaslužujem je, ali mi je nikada neće dati". Nakon što su Izrael i Hamas u četvrtak odobrili prvu fazu Trampovog mirovnog plana, ljudi koji su slavili na ulicama Tel Aviva