Igor Simić: Izbori 12. oktobra sudbonosni za Srbe na Kosovu i Metohiji, svi da stanu pod barjak

Euronews pre 41 minuta  |  Autor: Tanjug
Potpredsednik Srpske liste (SL) Igor Simić izjavio je da su lokalni izbori na KiM u nedelju, 12. oktobra sudbonosni za Srbe na Kosovu i Metohiji i istakao da Srbi moraju da shvate da nije vreme da se dele jer je u pitanju borba za goli opstanak.

Simić je za Tanjug rekao da je potrebno da Srbi stanu pod jedan barjak, barjak SL, a to je barjak države Srbije, da olovkom smene lažne gradonačelnike i da opštine na severu KiM vrate u svoje ruke. Pozvao je i sve Srbe sa KiM koji su trenutno raseljeni širom centralne Srbije da u nedelju dođu na KiM i daju podršku Srpskoj listi. Simić je ukazao da od dolaska na vlast Aljbina Kurtija Srbi žive nikad teže na prostoru Kosova i Metohije. "Sudbinu srpskog naroda deli,
