Šef mađarske diplomatije: MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u

Mađarska naftna kompanija MOL će povećati isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. „Pošto MOL igra važnu ulogu u snabdevanju Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećanu isporuku od MOL-a“, rekao je Sijarto u objavi na društvenim mrežama, preneo je RTS. Prema njegovim rečima, ovo povećanje neće moći u potpunosti da