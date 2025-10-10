Šef mađarske diplomatije: MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u
Mađarska naftna kompanija MOL će povećati isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. „Pošto MOL igra važnu ulogu u snabdevanju Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećanu isporuku od MOL-a“, rekao je Sijarto u objavi na društvenim mrežama, preneo je RTS. Prema njegovim rečima, ovo povećanje neće moći u potpunosti da