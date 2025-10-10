Srpskim medijima zabranjen pristup izborima na Kosovu! Pokret Samoopredeljenja optužio novinare za širenje propagande i nemira: Ovo je kršenje ljudskih prava

Kurir pre 8 sati
Srpskim medijima zabranjen pristup izborima na Kosovu! Pokret Samoopredeljenja optužio novinare za širenje propagande i…

Dok vlasti u Prištini nastavljaju s naoružavanjem i jačanjem bezbednosnih snaga, Centralna izborna komisija odbija da akredituje medije iz Srbije za praćenje lokalnih izbora u nedelju.

U Kosovskoj Mitrovici našao se reporter Kurir televizije Darko Mirković koji je otkrio najnovije informacije: - Centralna izborna komisija zabranila je rad srpskim medijima. Ovde bih samo dodao – ne samo ekipama koje dolaze na teritoriju Kosova i Metohije, već i svim lokalnim medijima. U zbiru, to bi bilo oko 20.000 medijskih kuća koje prate sva dešavanja na teritoriji Kosova i Metohije, a koje nisu dobile akreditaciju za praćenje lokalnih izbora. Sada ćemo videti
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Video): Srpska lista održala predizborni miting u Gračanici: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve…

(Video): Srpska lista održala predizborni miting u Gračanici: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve, manastire, ćirilično pismo, našu decu

Blic pre 16 minuta
"Izađite na izbore": Vučić ima poruku za Srbe na Kosovu i Metohiji

"Izađite na izbore": Vučić ima poruku za Srbe na Kosovu i Metohiji

Mondo pre 21 minuta
Potpuna tama: Novi „demokratski“ udar na Srbe koji neće imati ni – svedoke

Potpuna tama: Novi „demokratski“ udar na Srbe koji neće imati ni – svedoke

Sputnik pre 2 sata
Raseljeni Srbi mogu da glasaju na izborima ako dođu lično: Otvoren kol-centar za sve informacije

Raseljeni Srbi mogu da glasaju na izborima ako dođu lično: Otvoren kol-centar za sve informacije

Telegraf pre 2 sata
Raseljeni Srbi sa KiM mogu da glasaju na izborima, ali samo ako dođu lično, otvoren kol-centar za sve informacije

Raseljeni Srbi sa KiM mogu da glasaju na izborima, ali samo ako dođu lično, otvoren kol-centar za sve informacije

Euronews pre 3 sata
Petković: Nemamo pravo da se delimo, glas za Srpsku listu glas protiv Kurtijevog terora

Petković: Nemamo pravo da se delimo, glas za Srpsku listu glas protiv Kurtijevog terora

RTS pre 4 sati
Interesovanje u kuršumlijskom kraju za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji

Interesovanje u kuršumlijskom kraju za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKosovska MitrovicaMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaIzbori

Balkan, najnovije vesti »

(Video): Srpska lista održala predizborni miting u Gračanici: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve…

(Video): Srpska lista održala predizborni miting u Gračanici: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve, manastire, ćirilično pismo, našu decu

Blic pre 16 minuta
"Izađite na izbore": Vučić ima poruku za Srbe na Kosovu i Metohiji

"Izađite na izbore": Vučić ima poruku za Srbe na Kosovu i Metohiji

Mondo pre 21 minuta
CIK Kosova akreditovao 28 lokalnih i međunarodnih medija za predstojeće izbore

CIK Kosova akreditovao 28 lokalnih i međunarodnih medija za predstojeće izbore

Nova pre 56 minuta
Odluka o Pavlu Đurišiću u zakonskom roku: Osnovni sud u Beranama dobio predlog za oduzimanje spomenika

Odluka o Pavlu Đurišiću u zakonskom roku: Osnovni sud u Beranama dobio predlog za oduzimanje spomenika

N1 Info pre 55 minuta
Hrvat nestao u afričkoj zemlji, sumnja se da je otet: Nije se javio porodici više od mesec dana, nema traga ni drugom muškarcu…

Hrvat nestao u afričkoj zemlji, sumnja se da je otet: Nije se javio porodici više od mesec dana, nema traga ni drugom muškarcu koji je bio s njim

Kurir pre 1 sat