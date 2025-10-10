Novi skupovi pristalica SNS-a na Novom naselju i u Sremskoj Kamenici, preko plakata udaren “pečat”: “Odbijeno”

Novi skupovi pristalica SNS-a protiv blokada, koje zvanično organizuje Centar za društvenu stabilnost, održaće se u subotu, 11. oktobra, od 17 časova.

Aleksandar Vučić je okupljanja sa ovom i temom podrške Kosovu i Metohiji najavio u čak 200 mesta dok su u našem gradu najavljeni na Novom naselju i u Sremskoj Kamenici. – Nova šetnja u okviru akcije “Novi Sad protiv blokada” održaće se u subotu, 11. 10. sa početkom u 17 časova na Novom naselju i Sremskoj Kamenici – stoji u promotivnom plakatu. Ubrzo je reagovao zbor Mesne zajednice Sremska Kamenica koja je uočio slovnu grešku na plakatu naprednjaka i poručio (u