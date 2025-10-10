Kakvo nas vreme očekuje danas

Nedeljnik pre 1 sat
Kakvo nas vreme očekuje danas

U Srbiji će danas biti uglavnom oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, na istoku i severu zemlje povremeno jak. Najniža temperatura biće od šest stepeni do 13, a najviša od 17 do 21 stepen. U Beogradu će ujutru biti umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano, a uveče se očekuje novo prolazno noblačenje. Najniža temperatura biće oko 12 stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
