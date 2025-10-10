Nije samo Kijev: Pristižu izveštaji o masovnom ruskom udaru, balističke rakete vratile Ukrajinu u srednji vek

Pravda pre 3 sata  |  Pravda
U noći između 9. i 10. oktobra, ruska vojska je pokrenula masovni kombinovani napad na neprijateljske objekte kritične infrastrukture u Ukrajini. Udari su se dogodili u nekoliko talasa, uključujući i one koji su se nastavili do jutra.

Glavne mete udara bili su Kijev, Zaporožje i Dnjepropetrovsk. Ukrajinsko Ministarstvo energetike objavilo je da Rusija pokreće masovni udar na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Oko 30 balističkih raketa Iskander korišćeno je tokom noći, prema podacima izvora za praćenje. Meta je struja i voda. Udari balističkim raketama izvršeni su na Zaporožje, okrug Krivi Rog, Kamenskoe, Kremenčuk i Dnjepropetrovsk, prema ukrajinskim izvorima. Ukratko po oblastima: Kijev.
