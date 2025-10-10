Politička borba Srpske liste; Konvencija u Gračanici: Za čast, dostojanstvo i napredak

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Politička borba Srpske liste; Konvencija u Gračanici: Za čast, dostojanstvo i napredak

GRAČANICA - Srpska lista održala je konvenciju u Domu kulture u Gračanici, sa koje je poručeno da je to sabor jedinstva i da je važno da Srbi na narednim izborima budu jedan narod koji će pokazati jedinstvo i slogu.

Konvencija je započela intoniranjem himne Bože pravde. "Ovoliki broj ljudi u sali i ispred nje govori da se ne radi samo o konvenciji Srpske liste i predizbornoj kampanji, ovde je reč o saboru jedinstva i srpske sloge, i tako treba da ostane. Gračanica trpi ogroman pritisak, nismo pritisnuti samo rečima, ovde se radi o inženjeringu gde je više od 2.500 Albanca na našim spiskovima, a to sve sa jednim ciljem da se promeni etnička struktura, da ima više Albanaca nego
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Srpskim medijima zabranjen pristup izborima na Kosovu! Pokret Samoopredeljenja optužio novinare za širenje propagande i…

Srpskim medijima zabranjen pristup izborima na Kosovu! Pokret Samoopredeljenja optužio novinare za širenje propagande i nemira: Ovo je kršenje ljudskih prava

Kurir pre 1 sat
ANEM: Institucije na Kosovu moraju da dozvole medijima na srpskom jezikuda izveštavaju o lokalnim izborima

ANEM: Institucije na Kosovu moraju da dozvole medijima na srpskom jezikuda izveštavaju o lokalnim izborima

Jug press pre 2 sata
Kosovo: Ni posle izbora u nedelju nema povratka na staro?

Kosovo: Ni posle izbora u nedelju nema povratka na staro?

Dojče vele pre 1 sat
Petar Petković: Kurti se ozbiljno boji pobede Srpske liste na lokalnim izborima 12. oktobra

Petar Petković: Kurti se ozbiljno boji pobede Srpske liste na lokalnim izborima 12. oktobra

Novi magazin pre 2 sata
Igor Simić: Izbori 12. oktobra sudbonosni za Srbe na Kosovu i Metohiji, svi da stanu pod barjak

Igor Simić: Izbori 12. oktobra sudbonosni za Srbe na Kosovu i Metohiji, svi da stanu pod barjak

Euronews pre 2 sata
Skandalozna odluka Prištine: Nijedan srpski medij ne može da prati izbore 12. oktobra; OEBS razočaran

Skandalozna odluka Prištine: Nijedan srpski medij ne može da prati izbore 12. oktobra; OEBS razočaran

RTV pre 2 sata
CIK Kosova odbila da akredituje sve medije na srpskom za praćenje izbora, oglasio se OEBS

CIK Kosova odbila da akredituje sve medije na srpskom za praćenje izbora, oglasio se OEBS

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GračanicaIzboriSrpska lista

Balkan, najnovije vesti »

"Duboko smo razočarani": Oglasila se Misija OEBS-a u Prištini zbog odluke CIK da odbije akreditacije srpskim medijima

"Duboko smo razočarani": Oglasila se Misija OEBS-a u Prištini zbog odluke CIK da odbije akreditacije srpskim medijima

Kurir pre 9 minuta
Zagreb niže ucene: Šta sadrži nova, treća diplomatska nota, koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori

Zagreb niže ucene: Šta sadrži nova, treća diplomatska nota, koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori

Večernje novosti pre 13 minuta
Srpskim medijima zabranjen pristup izborima na Kosovu! Pokret Samoopredeljenja optužio novinare za širenje propagande i…

Srpskim medijima zabranjen pristup izborima na Kosovu! Pokret Samoopredeljenja optužio novinare za širenje propagande i nemira: Ovo je kršenje ljudskih prava

Kurir pre 1 sat
Tanjug uložio žalbu na odluku CIK u Prištini o odbijanju akreditacije za lokalne izbore

Tanjug uložio žalbu na odluku CIK u Prištini o odbijanju akreditacije za lokalne izbore

Telegraf pre 28 minuta
Simiću i sinovima određen pritvor: Osnovni sud Banjaluka prihvatio predlog Okružnog tužilaštva

Simiću i sinovima određen pritvor: Osnovni sud Banjaluka prihvatio predlog Okružnog tužilaštva

Večernje novosti pre 23 minuta