Politička borba Srpske liste; Konvencija u Gračanici: Za čast, dostojanstvo i napredak

GRAČANICA - Srpska lista održala je konvenciju u Domu kulture u Gračanici, sa koje je poručeno da je to sabor jedinstva i da je važno da Srbi na narednim izborima budu jedan narod koji će pokazati jedinstvo i slogu.

Konvencija je započela intoniranjem himne Bože pravde. "Ovoliki broj ljudi u sali i ispred nje govori da se ne radi samo o konvenciji Srpske liste i predizbornoj kampanji, ovde je reč o saboru jedinstva i srpske sloge, i tako treba da ostane. Gračanica trpi ogroman pritisak, nismo pritisnuti samo rečima, ovde se radi o inženjeringu gde je više od 2.500 Albanca na našim spiskovima, a to sve sa jednim ciljem da se promeni etnička struktura, da ima više Albanaca nego