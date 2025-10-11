"Stav je jasan" Kim Džong Un konačno rekao šta misli o Ukrajini

Alo pre 4 sati
Stav Pjongjanga po pitanju Ukrajine ostaje jasan i dosledan, a Severna Koreja će uvek podržavati napore Rusije da se pozabavi korenskim uzrocima ove krize i zaštiti svoj suverenitet, izjavio je severnokorejski lider Kim Džong Un.

"Po pitanju Ukrajine, stav Demokratske Narodne Republike Koreje, kao saveznika Rusije, ostaje jasan i dosledan. U skladu sa duhom zaključenog sporazuma, uvek ćemo snažno da podržavamo stav ruske vlade i naroda, koji su posvećeni otklanjanju korenskih uzroka ukrajinske krize i zaštiti njenog suvereniteta, bezbednosnih interesa i teritorijalnog integriteta", naglasio je Kim Džong Un na sastanku sa zamenikom predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednikom stranke
