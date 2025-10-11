Kim Džong Un izaziva Zapad

Politika pre 20 minuta
Kim Džong Un izaziva Zapad

Prkosi Zapadu i poslao poruku jačanja antizapadnog saveza

PJONGJANG – Severnokorejski lider Kim Džong Un obeležio je 80. godišnjicu Radničke partije Koreje grandioznom vojnom paradom u Pjongjangu, kojom je, kako ocenjuju zapadni mediji, prkosio Zapadu i poslao poruku jačanja antizapadnog saveza, preneo je „Vol strit žurnal“. Parada je održana u subotu, 11. oktobra, a njen vrhunac bilo je predstavljanje nove interkontinentalne balističke rakete „Hvasong-20“, za koju analitičari smatraju da bi mogla postati ključno sredstvo
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Sjeverna Koreja pokazala novu interkontinentalnu balističku raketu

Sjeverna Koreja pokazala novu interkontinentalnu balističku raketu

Slobodna Evropa pre 10 minuta
Proslava 80. godišnjice vladajuće partije: Kineski premijer i bivši ruski predsednik na vojnoj paradi u Pjongjangu

Proslava 80. godišnjice vladajuće partije: Kineski premijer i bivši ruski predsednik na vojnoj paradi u Pjongjangu

Danas pre 1 sat
Vojna parada u Pjongjangu povodom 80. godišnjice vladajuće partije - gosti visoke delegacije Kine i Rusije

Vojna parada u Pjongjangu povodom 80. godišnjice vladajuće partije - gosti visoke delegacije Kine i Rusije

NIN pre 1 sat
Severna Koreja stala uz Putina; Ukrajina u problemu

Severna Koreja stala uz Putina; Ukrajina u problemu

B92 pre 1 sat
Medvedev uručio specijalan poklon Kim Džong Unu i poručio: Moskva izuzetno ceni stav Pjongjanga o SVO

Medvedev uručio specijalan poklon Kim Džong Unu i poručio: Moskva izuzetno ceni stav Pjongjanga o SVO

Sputnik pre 2 sata
"Stav je jasan" Kim Džong Un konačno rekao šta misli o Ukrajini

"Stav je jasan" Kim Džong Un konačno rekao šta misli o Ukrajini

Alo pre 2 sata
Kim: Stav Pjongjanga po pitanju Ukrajine jasan i dosledan, podržavamo Rusiju

Kim: Stav Pjongjanga po pitanju Ukrajine jasan i dosledan, podržavamo Rusiju

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNPjongjangVol stritKim Džong Un

Svet, najnovije vesti »

Izrael izvršio udare na jug Libana, jedna osoba poginula a sedam ranjeno

Izrael izvršio udare na jug Libana, jedna osoba poginula a sedam ranjeno

Beta pre 30 minuta
UN: Imamo tromesečnu zalihu hrane spremnu za isporuku Gazi

UN: Imamo tromesečnu zalihu hrane spremnu za isporuku Gazi

RTV pre 20 minuta
CNN: Taoci u Gazi bi mogli da budu pušteni u noći između nedelje i ponedeljka

CNN: Taoci u Gazi bi mogli da budu pušteni u noći između nedelje i ponedeljka

N1 Info pre 26 minuta
Prijatelj mila đukanovića krio 5 zvicerovih stanova? Šok detalji istrage u Crnoj Gori: Ovako se prao novac u Master Kvartu

Prijatelj mila đukanovića krio 5 zvicerovih stanova? Šok detalji istrage u Crnoj Gori: Ovako se prao novac u Master Kvartu

Blic pre 5 minuta
Cajt: Bivši sirijski predsednik Bašar al Asad u Moskvi vodi luksuzan život

Cajt: Bivši sirijski predsednik Bašar al Asad u Moskvi vodi luksuzan život

N1 Info pre 5 minuta