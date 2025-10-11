Medvedev uručio specijalan poklon Kim Džong Unu i poručio: Moskva izuzetno ceni stav Pjongjanga o SVO

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da su pomoć i herojstvo vojnika Severne Koreje u Kurskoj oblasti ujedinili dva naroda. Za Moskvu je od izuzetnog značaja stav Pjongjanga o Specijalnoj vojnoj operaciji, rekao je on.

Kako je naglasio, ruski predsednik Vladimir Putin pridaje veliki značaj razvoju odnosa sa Severnom Korejom. Kim Džong Un je tokom susreta preneo pozdrave ruskom lideru. Ruski zvaničnik je predao Kim Džong Unu arhivsko pismo njegovog dede, nekadašnjeg lidera Severne Koreje, Kim Il Sunga Staljinu. Medvedev boravi u Pjongjangu povodom 80. godišnjice osnivanja Radničke partije Koreje. U glavnom gradu Severne Koreje održana je i vojna parada. Pogledajte i: