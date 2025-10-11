Sjeverna Koreja pokazala novu interkontinentalnu balističku raketu

Slobodna Evropa pre 4 sati
Sjeverna Koreja pokazala novu interkontinentalnu balističku raketu

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un nadgledao je veliku vojnu paradu na kojoj je pred međunarodnim dužnosnicima predstavio novu interkontinentalnu balističku raketu, izvijestio je u subotu državni medij KCNA.

Parada, koja je započela kasno u petak, obilježila je 80. obljetnicu osnutka vladajuće Radničke stranke, a uslijedila je nakon proslave u četvrtak. Kim Jong Un za govornicom s predstavnicima Kine, Rusije i Vijetnama Kineski premijer Li Qiang, bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, kao i čelnik vijetnamske Komunističke partije To Lam, viđeni su uz Kima na paradi. Na vojnoj paradi, Sjeverna Koreja koja posjeduje nuklearno oružje predstavila je svoju najnapredniju
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Kim Džong Un predstavio „najmoćniji sistem nuklearnog oružja“

Kim Džong Un predstavio „najmoćniji sistem nuklearnog oružja“

Politika pre 3 sata
Kim Džong Un izaziva Zapad

Kim Džong Un izaziva Zapad

Politika pre 4 sati
Proslava 80. godišnjice vladajuće partije: Kineski premijer i bivši ruski predsednik na vojnoj paradi u Pjongjangu

Proslava 80. godišnjice vladajuće partije: Kineski premijer i bivši ruski predsednik na vojnoj paradi u Pjongjangu

Danas pre 6 sati
Vojna parada u Pjongjangu povodom 80. godišnjice vladajuće partije - gosti visoke delegacije Kine i Rusije

Vojna parada u Pjongjangu povodom 80. godišnjice vladajuće partije - gosti visoke delegacije Kine i Rusije

NIN pre 6 sati
Severna Koreja stala uz Putina; Ukrajina u problemu

Severna Koreja stala uz Putina; Ukrajina u problemu

B92 pre 6 sati
Medvedev uručio specijalan poklon Kim Džong Unu i poručio: Moskva izuzetno ceni stav Pjongjanga o SVO

Medvedev uručio specijalan poklon Kim Džong Unu i poručio: Moskva izuzetno ceni stav Pjongjanga o SVO

Sputnik pre 7 sati
"Stav je jasan" Kim Džong Un konačno rekao šta misli o Ukrajini

"Stav je jasan" Kim Džong Un konačno rekao šta misli o Ukrajini

Alo pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNDmitrij MedvedevKinaDimitrij MedvedevRusija

Svet, najnovije vesti »

Više od 500.000 Palestinaca vratilo se u grad Gazu od početka prve faze primirja

Više od 500.000 Palestinaca vratilo se u grad Gazu od početka prve faze primirja

RTV pre 0 minuta
Vraćen deo stuba ukraden iz Grčke: Stub od krečnjaka iz 4. veka

Vraćen deo stuba ukraden iz Grčke: Stub od krečnjaka iz 4. veka

Radio 021 pre 10 minuta
AFP: Grupe vojnika pridružile se demonstrantima na Madagaskaru

AFP: Grupe vojnika pridružile se demonstrantima na Madagaskaru

Danas pre 5 minuta
Izrael okupio zatvorenike koje treba da pusti na slobodu u zamenu za oslobađanje talaca Hamasa

Izrael okupio zatvorenike koje treba da pusti na slobodu u zamenu za oslobađanje talaca Hamasa

N1 Info pre 5 minuta
Počeo razgovor Trampa i Zelenskog nakon velikog nestanka struje u Kijevu zbog ruskog napada

Počeo razgovor Trampa i Zelenskog nakon velikog nestanka struje u Kijevu zbog ruskog napada

Serbian News Media pre 5 minuta