Sjeverna Koreja pokazala novu interkontinentalnu balističku raketu

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un nadgledao je veliku vojnu paradu na kojoj je pred međunarodnim dužnosnicima predstavio novu interkontinentalnu balističku raketu, izvijestio je u subotu državni medij KCNA.

Parada, koja je započela kasno u petak, obilježila je 80. obljetnicu osnutka vladajuće Radničke stranke, a uslijedila je nakon proslave u četvrtak. Kim Jong Un za govornicom s predstavnicima Kine, Rusije i Vijetnama Kineski premijer Li Qiang, bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, kao i čelnik vijetnamske Komunističke partije To Lam, viđeni su uz Kima na paradi. Na vojnoj paradi, Sjeverna Koreja koja posjeduje nuklearno oružje predstavila je svoju najnapredniju