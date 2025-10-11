Kim zapretio; Otkrio oružje "sudnjeg dana" - može da pogodi Ameriku FOTO

Severna Koreja je prvi put pokazala svoju novorazvijenu interkontinentalnu balističku raketu "Hvasong-20", na vojnoj paradi povodom 80. godišnjice osnivanja vladajuće Radničke partije Koreje, preneli su danas severnokorejski državni mediji.

Severnokorejska centralna novinska agencija KCNA opisala je novu interkontinentalnu balističku raketu kao "najmoćniji sistem nuklearnog strateškog oružja". Južnokorejska agencija Jonhap ocenila je da prikaz interkontinentalne balističke rakete "Hvasong-20", sposobne da pogodi kopno SAD, ima za cilj da pokaže nuklearnu silu zemlje i demonstrira njeno de fakto posedovanje nuklearnog oružja u prisustvu stranih državnih lidera i visokih gostiju. Vojnu paradu na Trgu