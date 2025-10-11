BBC vesti na srpskom

Makron ponovo imenovao Lekornua za premijera Francuske

Šestog oktobra je podneo ostavku, a četiri dana kasnije - imenovan je ponovo za premijera Francuske.

BBC News pre 5 sati
francuski premijer Sebastijan Lekornu ispred govornice
Reuters
Sebastijan Lekornu je imenovan za premijera 10. septembra 2025.

Šestog oktobra je podneo ostavku, a četiri dana kasnije - imenovan je ponovo za premijera Francuske.

Sebastijan Lekornu na toj funkciji proveo je svega 26 dana, a ostavku je podneo nekoliko sati pošto je objavljen sastav njegovog kabineta, što je izazvalo nedelju velike drame i političkih previranja.

Međutim, 10. oktobra uveče predsednik Emanuel Makron je zatražio od njega da se vrati na mesto francuskog premijera.

Makron je to objavio kasno u petak, nekoliko sati nakon sastanka sa svim glavnim strankama u Jelisejskoj palati, osim lidera krajnje desnice i krajnje levice.

Lekornuov povratak je iznenađenje, jer je pre samo dva dana na nacionalnoj televiziji rekao da „ne juri posao“ i da je njegova „misija završena“.

Nije čak ni sigurno da će moći da formira vladu, ali će morati brzo da se lati posla. Novi premijer se suočava sa rokom da u ponedeljak parlamentu predstavi budžet za sledeću godinu.

Jelisejska palata je saopštila da je predsednik „zadužio [Lekornua] da formira vladu“ i da je Makronova pratnja naznačila da mu je data „odrešena ruka“ da deluje.

Lekornu, koji ima 39 godina i jedan je od Makronovih najlojalnijih saveznika, objavio je na društvenoj mreži Iks da je „iz dužnosti prihvatio misiju" da učini sve da Francuska dobije budžet do kraja godine i „odgovori na svakodnevne probleme naših sunarodnika".

Kada se ove nedelje pojavio na francuskoj televiziji, Lekornu je sebe opisao kao „vojnika-monaha“, a dok se spremao da se uhvati u koštac sa formiranjem vlade, u petak je rekao: „Učiniću sve da uspem u ovoj misiji“.

Lekornu je imenovan za premijera posle pada prethodne vlade Fransoe Bajrua i bio je peti premijer Francuske od 2024. godine.

U vladi Bajrua, Lekornu je bio ministar odbrane.

Više parlamentarnih stranaka oštro je kritikovalo sastav Lekornuovog kabineta, koji je mahom ostao isti kao i za vreme Bajrua, preteći da neće glasati za njega.

Političko stanje u zemlji je vrlo nestabilno od jula 2024., nakon što su prevremeni parlamentarni izbori rezultirali nekakvom 'sklepanom' vladom.

Zbog toga je svakom premijeru bilo teško da obezbedi potrebnu podršku za usvajanje bilo kog zakona.

Bajruova vlada je pala u septembru nakon što je parlament odbio da podrži njegov budžet štednje.

Francuski deficit je dostigao 5,8 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP) u 2024. godini, a njen nacionalni dug je 114 odsto BDP-a.

To je treći najveći javni dug u evrozoni posle Grčke i Italije - skoro 50.000 evra po građaninu Francuske.

Među uslovima koje je Lekornu naveo za preuzimanje posla, bio je i da „niko neće moći da izbegne“ potrebu za obnavljanjem francuskih javnih finansija.

Samo 18 meseci pre kraja Makronovog predsedničkog mandata, on je takođe upozorio da će svako ko se pridruži njegovoj vladi morati da odloži svoje predsedničke ambicije.

Ono što premijeru dodatno otežava posao jeste to što će se suočiti sa glasanjem o poverenju u Narodnoj skupštini gde Makron nema većinu koja bi ga podržala.

Predsednikova popularnost je ove nedelje pala na rekordno nizak nivo, prema anketi Elabea koja je njegov rejting postavila na 14 odsto.

Francuski premijeri u poslednjih godinu dana

  • Elizabet Born od 2022. do 2024.
  • Gabrijel Atal 2024-2024. (osam meseci na funkciji)
  • Mišel Barnije 2024-2024. (tri meseca na funkciji)
  • Fransoa Bajru 2024-2025. (devet meseci na funkciji, od decembra 2024. do septembra 2025.)
  • Sebastijan Lekornu 2025-2025. (26 dana na funkciji, od 10. septembra do 3. oktobra)

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.11.2025)

BBC News
Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

BBC News pre 2 sata
Čovek koji je poljubio grb: Ko je Saša Obradović, novi trener košarkaša Crvene zvezde

Čovek koji je poljubio grb: Ko je Saša Obradović, novi trener košarkaša Crvene zvezde

BBC News pre 4 sati
Palestinci se vraćaju u razrušene domove u Gazi, Izrael završio prvu fazu povlačenja

Palestinci se vraćaju u razrušene domove u Gazi, Izrael završio prvu fazu povlačenja

BBC News pre 31 minuta
Kako sa ćerkom pričati o prvoj menstruaciji

Kako sa ćerkom pričati o prvoj menstruaciji

BBC News pre 7 sati
Ko je Marija Korina Mačado, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025. godine

Ko je Marija Korina Mačado, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025. godine

BBC News pre 6 sati
BBC News

Povezane vesti »

Političko pozorište i Makronov poslednji adut: Francuski premijer u ostavci - novi mandatar

Političko pozorište i Makronov poslednji adut: Francuski premijer u ostavci - novi mandatar

NIN pre 1 sat
"Francuska mora da diše"; Dramatična poruka novog-starog premijera

"Francuska mora da diše"; Dramatična poruka novog-starog premijera

B92 pre 4 sati
Francuski premijer u ostavci - novi mandatar

Francuski premijer u ostavci - novi mandatar

Dojče vele pre 5 sati
Makron ponovo imenovao Lekornua za premijera Francuske

Makron ponovo imenovao Lekornua za premijera Francuske

Južne vesti pre 5 sati
Makron ponovo imenovao Lekornua za premijera Francuske

Makron ponovo imenovao Lekornua za premijera Francuske

Danas pre 5 sati
Mandatar s obnovljenom šansom: Predsednik Francuske Emanuel Makron spektakularnim potezima pokušava da izvede zemlju iz…

Mandatar s obnovljenom šansom: Predsednik Francuske Emanuel Makron spektakularnim potezima pokušava da izvede zemlju iz političke krize

Večernje novosti pre 6 sati
Makron ponovo imenovao Lekornija za premijera, nekoliko dana posle ostavke, opozicija kritikuje

Makron ponovo imenovao Lekornija za premijera, nekoliko dana posle ostavke, opozicija kritikuje

NIN pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Emanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Bajden na terapiji hormonima i zračenjem zbog raka prostate

Bajden na terapiji hormonima i zračenjem zbog raka prostate

Danas pre 41 minuta
Uhapšeno više od 100 ljudi tokom protesta radikalnih islamista u Pakistanu

Uhapšeno više od 100 ljudi tokom protesta radikalnih islamista u Pakistanu

Danas pre 12 minuta
Zvaničnik Hamasa: Razoružanje ne dolazi u obzir

Zvaničnik Hamasa: Razoružanje ne dolazi u obzir

Beta pre 46 minuta
Više od 500.000 Palestinaca vratilo se u grad Gazu; Bez raspoređivanja američkih trupa?

Više od 500.000 Palestinaca vratilo se u grad Gazu; Bez raspoređivanja američkih trupa?

RTV pre 36 minuta
Palestinci se vraćaju u razrušene domove u Gazi, Izrael završio prvu fazu povlačenja

Palestinci se vraćaju u razrušene domove u Gazi, Izrael završio prvu fazu povlačenja

BBC News pre 31 minuta