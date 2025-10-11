Kim Džong Un predstavio „najmoćniji sistem nuklearnog oružja“

Politika pre 1 sat
Kim Džong Un predstavio „najmoćniji sistem nuklearnog oružja“

Pokazala svoju novorazvijenu interkontinentalnu balističku raketu "Hvasong-20"

Severna Koreja je prvi put pokazala svoju novorazvijenu interkontinentalnu balističku raketu "Hvasong-20", na vojnoj paradi povodom 80. godišnjice osnivanja vladajuće Radničke partije Koreje, preneli su danas severnokorejski državni mediji. Severnokorejska centralna novinska agencija KCNA opisala je novu interkontinentalnu balističku raketu kao "najmoćniji sistem nuklearnog strateškog oružja". Južnokorejska agencija Jonhap ocenila je da prikaz interkontinentalne
Ključne reči

UNSeverna KorejaKim Džong Un

