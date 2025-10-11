Tramp objavio da Kini na sav izvoz u SAD uvodi nove carine od 100 odsto

Pravda pre 35 minuta  |  Fakti.org
Tramp objavio da Kini na sav izvoz u SAD uvodi nove carine od 100 odsto

Sjedinjene Države će od 1. novembra uvesti carine od 100% na robu iz Kine, preko već postojećih carina – izjavio predsednik SAD Donald Tramp.

„Od 1. novembra 2025-te - ili ranije, u zavisnosti od daljih akcija ili promena koje Kina napravi - Sjedinjene Države će uvesti izvozne carine od 100% Kini“, napisao je Tramp na Truth Social-u. Američki lider je takođe izjavio da je doveden u pitanje njegov veće najavljeni susret sa Si Đinpingom i naveo da će kontrole izvoza svih kritičnih softvera iz Kine biti uvedene počev od 1. novembra. Tramp je objasnio da je to njegov odgovor na odluku Pekinga da ograniči
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Tramp uvodi dodatne carine od 100 odsto na uvoz iz Kine od novembra

Tramp uvodi dodatne carine od 100 odsto na uvoz iz Kine od novembra

Sputnik pre 40 minuta
Carina od 100 odsto Tramp objavio: Sjedinjene Američke Države će uvesti dodatne namete Kini

Carina od 100 odsto Tramp objavio: Sjedinjene Američke Države će uvesti dodatne namete Kini

Alo pre 1 sat
Tramp: SAD će od 1. novembra uvesti dodatnu carinu od 100 odsto na uvoz iz Kine

Tramp: SAD će od 1. novembra uvesti dodatnu carinu od 100 odsto na uvoz iz Kine

Politika pre 40 minuta
Tramp presekao! Sad će od 1. novembra uvesti dodatnu carinu od 100 odsto na uvoz iz Kine

Tramp presekao! Sad će od 1. novembra uvesti dodatnu carinu od 100 odsto na uvoz iz Kine

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PekingKinaDonald Tramp

Ekonomija, najnovije vesti »

Oporezivanje frilensera tri godine kasnije: Za koga je uložen onoliki trud

Oporezivanje frilensera tri godine kasnije: Za koga je uložen onoliki trud

Forbes pre 5 minuta
Kako OPEC+ uspeva da poveća ponudu, a zadrži cenu nafte

Kako OPEC+ uspeva da poveća ponudu, a zadrži cenu nafte

Bloomberg Adria pre 1 minut
Amerika, Rusija i prokuvane plastične flaše

Amerika, Rusija i prokuvane plastične flaše

Danas pre 5 minuta
Počinje primena EES sistema – šta donose nova pravila na graničnim prelazima?

Počinje primena EES sistema – šta donose nova pravila na graničnim prelazima?

Biznis.rs pre 1 minut
Rusiju trese nestašica goriva

Rusiju trese nestašica goriva

SEEbiz pre 1 minut