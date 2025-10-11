Tramp objavio da Kini na sav izvoz u SAD uvodi nove carine od 100 odsto

Sjedinjene Države će od 1. novembra uvesti carine od 100% na robu iz Kine, preko već postojećih carina – izjavio predsednik SAD Donald Tramp.

„Od 1. novembra 2025-te - ili ranije, u zavisnosti od daljih akcija ili promena koje Kina napravi - Sjedinjene Države će uvesti izvozne carine od 100% Kini“, napisao je Tramp na Truth Social-u. Američki lider je takođe izjavio da je doveden u pitanje njegov veće najavljeni susret sa Si Đinpingom i naveo da će kontrole izvoza svih kritičnih softvera iz Kine biti uvedene počev od 1. novembra. Tramp je objasnio da je to njegov odgovor na odluku Pekinga da ograniči