Skupovi podrške Srbima na Kosovu u režiji i studenata i vlasti

Vreme pre 27 minuta
Skupovi podrške Srbima na Kosovu u režiji i studenata i vlasti

U subotu se održavaju skupovi podrške Srbima na Kosovu. Organizuju ih i studenti i vlast

U znak podrške kolegama sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Srbima sa Kosova, studenti u blokadi organizuju u subotu skup u Beogradu. Skup se održaava dan uoči održavanja lokalnih izbora na Kosovu zakazanih za 12. oktobar. Za subotu je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio skupove u više mesta u Srbiji. Naglasio je da su to skupovi protiv blokada ali i za podršku Srbima na Kosovu. Prema najavi studenata u blokadi skup će početi u
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

I studenti u blokadi i vlast danas na skupovima podrške kosovskim Srbima

I studenti u blokadi i vlast danas na skupovima podrške kosovskim Srbima

Bujanovačke pre 12 minuta
Građanima je dosta terora nad Srbima na KiM, na više od 200 lokacija širom Srbije danas će se održati skupovi podrške našem…

Građanima je dosta terora nad Srbima na KiM, na više od 200 lokacija širom Srbije danas će se održati skupovi podrške našem narodu

Glas Zapadne Srbije pre 22 minuta
Danas skupovi podrške Srbima na KiM: u Sremskoj Mitrovici okupljanje od 17.00

Danas skupovi podrške Srbima na KiM: u Sremskoj Mitrovici okupljanje od 17.00

Ozon pre 2 minuta
Veliki skupovi podrške srpskom narodu na KiM Građani protiv blokada danas od 17 sati na više od 200 lokacija!

Veliki skupovi podrške srpskom narodu na KiM Građani protiv blokada danas od 17 sati na više od 200 lokacija!

Alo pre 37 minuta
Srbija u jedinstvu – skupovi podrške Srbima na Kosovu i Metohiji širom zemlje

Srbija u jedinstvu – skupovi podrške Srbima na Kosovu i Metohiji širom zemlje

Politika pre 2 minuta
Zborovi u Novom Sadu i Sremskoj Kamenici pozivaju na protest zbog skupova protiv blokada

Zborovi u Novom Sadu i Sremskoj Kamenici pozivaju na protest zbog skupova protiv blokada

Mašina pre 52 minuta
I studenti u blokadi i pristalice vlasti organizuju skupove podrške Srbima na Kosovu i Metohiji

I studenti u blokadi i pristalice vlasti organizuju skupove podrške Srbima na Kosovu i Metohiji

N1 Info pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoKosovska MitrovicaPredsednik SrbijePrištinaIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Iako je Služba REM-a targetiranje Nikoline Sinđelić na Informeru ocenila kao „političku diskreditaciju”, nema ko da izrekne…

Iako je Služba REM-a targetiranje Nikoline Sinđelić na Informeru ocenila kao „političku diskreditaciju”, nema ko da izrekne meru

Mašina pre 37 minuta
Danas su Miholjske zadušnice: Verovanja koja se vezuju za ovaj praznik

Danas su Miholjske zadušnice: Verovanja koja se vezuju za ovaj praznik

Glas Zaječara pre 7 minuta
Skupovi podrške Srbima na Kosovu u režiji i studenata i vlasti

Skupovi podrške Srbima na Kosovu u režiji i studenata i vlasti

Vreme pre 27 minuta
DUNP: Spoljašnja provera kvaliteta ustanove u skladu sa pravilnikom, upućeno obaveštenje studentima u blokadi

DUNP: Spoljašnja provera kvaliteta ustanove u skladu sa pravilnikom, upućeno obaveštenje studentima u blokadi

RTS pre 2 minuta
SNS u Vranju nije slučajno izabrao Tibužde za skup podrške Srbima naKiM!

SNS u Vranju nije slučajno izabrao Tibužde za skup podrške Srbima naKiM!

Jug press pre 12 minuta