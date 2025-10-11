Skupovi podrške Srbima na Kosovu u režiji i studenata i vlasti

U subotu se održavaju skupovi podrške Srbima na Kosovu. Organizuju ih i studenti i vlast

U znak podrške kolegama sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Srbima sa Kosova, studenti u blokadi organizuju u subotu skup u Beogradu. Skup se održaava dan uoči održavanja lokalnih izbora na Kosovu zakazanih za 12. oktobar. Za subotu je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio skupove u više mesta u Srbiji. Naglasio je da su to skupovi protiv blokada ali i za podršku Srbima na Kosovu. Prema najavi studenata u blokadi skup će početi u