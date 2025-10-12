BBC vesti na srpskom

'Ikona stila, humora i komedije': Preminula glumica Dajana Kiton

Bila je najpoznatija po ulogama u filmovima, uključujući „Nevestin otac“, „Kum“ i „Eni Hol“.

BBC News pre 23 minuta  |  Noor Nanji - Culture reporter
Dajen Kiton ima crni šešir na glavi smeje se i nosi beli kaput. Pokazuje ruke na kojima ima crne rukavice bez prstiju
Reuters

Oskarovka, glumica Dajana Kiton, preminula je u 79. godini.

Rođena u Los Anđelesu, stekla je slavu 1970-ih godina ulogom Kej Adams-Korleone u filmovima „Kum“.

Bila je poznata po ulogama u filmovima „Nevestin otac“, „Klub prvih žena“ i „Eni Hol“, koji joj je doneo Oskara za najbolju glumicu 1978. godine.

Producentkinja i prijateljica Kiton, Dori Rat, potvrdila je smrt glumice za CBS News, američkog partnera BBC-ja.

Za ulogu u filmu „Eni Hol“, Kiton je takođe osvojila nagradu Zlatni globus za najbolju glumicu i nagradu BAFTA za najbolju glavnu žensku ulogu.

Tokom svoje karijere duge više od pet decenija, Kiton je glumila u desetinama drugih filmova, među kojima su „Zasviraj ponovo, Sem“, „Ljubav i smrt“ i „Menhetn“.

Kiton je debitovala na filmu u romantičnoj komediji iz 1970. godine „Ljubavnici i drugi stranci“.

Njen najnoviji film bila je komedija „Letnji kamp“ iz 2024. godine, gde je glumila pored Judžina Levija i Keti Bejts.

Kiton je takođe režirala nekoliko filmova, od kojih je prvi bio dokumentarac iz 1987. godine, „Raj“, koji je hronološki opisivao verovanja ljudi u zagrobni život.

Njen film „Nezaboravni heroji“ iz 1995. godine - komedija-drama sa Endi Makdauel, Džonom Turturom i Majklom Ričardsom u glavnim ulogama - izabran je za program „Izvesni pogled“ na Filmskom festivalu u Kanu, koji prikazuje jedinstvene priče mladih reditelja.

Kiton je režirala film „Hanging up“ iz 2000. godine, komediju-dramu u kojoj je Meg Rajan i Lisom Kudrou u glavnim ulogama.

I u filmskim ulogama i u privatnom životu, Kiton je bila poznata po svom jedinstvenom stilu, koji je često uključivao mušku odeću i šešir širokog oboda.

Kiton je preminula u Kaliforniji u subotu, rekao je portparol porodice za časopis People, koji je prvi objavio vest.

Odajući počast, njena koleginica iz serije „Klub prvih žena“, Bet Midler, napisala je na Instagramu: „Briljantna, prelepa, izvanredna Dajana Kiton je preminula. Ne mogu vam reći koliko me ovo nepodnošljivo rastužuje.“

„Bila je urnebesna, potpuno originalna i bez bilo kakvog takmičarskog duha koji bi se očekivao od takve zvezde. Ono što ste videli je ono što je bila... oh, la, lala!“

Koleginica iz serije „Klub prvih žena“, Goldi Hon, rekla je da je Kiton ostavila „trag vilinske prašine, ispunjen česticama svetlosti i neverovatnim sećanjima“.

Pišući na Instagramu, Hon je rekla: „Kako da se oprostimo? Koje reči mogu da padnu na pamet kada vam je srce slomljeno?

„Nikada nisi volela pohvale, tako skromna, ali sada mi ne možeš reći da 'ćutim', dušo. Nije bilo, i neće biti, nikoga kao što si ti.“

Goldi Hon, Dajana Kiton i Beti Midler u Los Anđelesu 1977. godine
Getty Images
Goldi Hon, Dajana Kiton i Beti Midler u Los Anđelesu 1977. godine

Stivi Martin, koji je glumio sa Kitonom u filmu „Nevestin otac“ pored Martina Šorta, ponovo je objavio deo članka iz časopisa u kojem Šort pita: „Ko je seksipilniji, ja ili Stivi Martin?“

Kiton odgovara: „Mislim, obojica ste idioti.“

Martin je rekao: „Ne znam ko je prvi objavio ovo, ali ovo sumira naš divan odnos sa Dajanom.“

Glumac Ben Stiler odao je počast Kiton na društvenoj mreži Iks, napisavši: „Dajana Kiton. Jedna od najvećih filmskih glumica svih vremena.

Dajana Kiton je u trilogiji „Kum“ glumila Kej Korleone
Getty Images
Dajana Kiton je u trilogiji „Kum“ glumila Kej Korleone

Nikada se nije udavala i imala je dvoje usvojene dece - ćerku Dekster i sina Djuka.

U svojoj autobiografiji iz 2011. godine, pod nazivom „Then Again“, Kiton je napisala: „Procenila sam svoj odnos sreće i ovo je rezultat. Potpuno sam zadovoljna kad god su oni koje volim srećni zbog nečeg malog, velikog, beznačajnog, šta god.

„Jednostavno ne mislim da bi iko mogao imati ista divna, intenzivna, ubedljiva osećanja koja ja imam prema svojoj porodici.“

