Poznati uputili poslednji pozdrav halidu bešliću: Izgubili smo velikog prijatelja i kolegu, bio je u jako teškom stanju..."

Halid Bešlić, kojeg je volela cela bivša Jugoslavija, ne samo zbog vanvremenskih hitova koje je otpevao već i zbog svoje ogromne i dobre duše, ostaće večno upamćen kao veliki čovek, baš kako je i želeo.

Bio je jedan od najvećih humanitaraca na javnoj sceni koji je izbegavao da govori o svojim donatorskim i humanitarnim gestovima, to sad drugi činili za njega. Za Nikolu Rokvića, Halid Bešlić je bio kao drugi otac: - Reči Patrijarha Pavla su mi u glavi :Kada se čovek rodi, on plače a svi se smeju, treba da živi tako da kad odlazi treba da svi plaču a on da se smeje. Ja mislim da je to u potpunosti Halid Bešlić. Zorica Brunclik nije mogla da sakrije tugu, glas joj je