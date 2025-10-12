Poznati uputili poslednji pozdrav halidu bešliću: Izgubili smo velikog prijatelja i kolegu, bio je u jako teškom stanju..."

Kurir pre 35 minuta
Poznati uputili poslednji pozdrav halidu bešliću: Izgubili smo velikog prijatelja i kolegu, bio je u jako teškom stanju..."

Halid Bešlić, kojeg je volela cela bivša Jugoslavija, ne samo zbog vanvremenskih hitova koje je otpevao već i zbog svoje ogromne i dobre duše, ostaće večno upamćen kao veliki čovek, baš kako je i želeo.

Bio je jedan od najvećih humanitaraca na javnoj sceni koji je izbegavao da govori o svojim donatorskim i humanitarnim gestovima, to sad drugi činili za njega. Za Nikolu Rokvića, Halid Bešlić je bio kao drugi otac: - Reči Patrijarha Pavla su mi u glavi :Kada se čovek rodi, on plače a svi se smeju, treba da živi tako da kad odlazi treba da svi plaču a on da se smeje. Ja mislim da je to u potpunosti Halid Bešlić. Zorica Brunclik nije mogla da sakrije tugu, glas joj je
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Potresna ispovest pevačice o halidu bešliću Kroz suze otkrila detalje poslednjeg razgovora s njim: Bog je imao drugačije…

Potresna ispovest pevačice o halidu bešliću Kroz suze otkrila detalje poslednjeg razgovora s njim: Bog je imao drugačije planove za nas...

Kurir pre 35 minuta
Sin Halida bešlića roni suze! Pomešala se tuga sa ponosom dok gleda nepregledne kolone ljudi koji su tu zbog njegovog oca…

Sin Halida bešlića roni suze! Pomešala se tuga sa ponosom dok gleda nepregledne kolone ljudi koji su tu zbog njegovog oca (video)

Alo pre 45 minuta
Sin halida Bešlića u suzama izašao na binu i zahvalio se celom Sarajevu: Pored njega sin i ćerka, a publika uglas uzvikuje…

Sin halida Bešlića u suzama izašao na binu i zahvalio se celom Sarajevu: Pored njega sin i ćerka, a publika uglas uzvikuje pevačevo ime (Video)

Blic pre 1 sat
Halidu se pevalo uz suze od Sarajeva, Beograda, preko Pariza do Sidneja

Halidu se pevalo uz suze od Sarajeva, Beograda, preko Pariza do Sidneja

RTS pre 1 sat
Svet se oprašta od Halida: U Sarajevu više od 15.000 ljudi peva i plače VIDEO

Svet se oprašta od Halida: U Sarajevu više od 15.000 ljudi peva i plače VIDEO

B92 pre 1 sat
Ceo cirih peva stihove Halida bešlica! Glas Darka Lazića podrhtava zbog emocija: ''Ostaće živ kroz pesme'' (video)

Ceo cirih peva stihove Halida bešlica! Glas Darka Lazića podrhtava zbog emocija: ''Ostaće živ kroz pesme'' (video)

Alo pre 1 sat
(VIDEO) "Srcem za Halida": Građani širom regiona i u dijaspori opraštaju se od legende narodne muzike

(VIDEO) "Srcem za Halida": Građani širom regiona i u dijaspori opraštaju se od legende narodne muzike

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Viki MiljkovićLepa BrenaJugoslavijaHalid Bešlićzorica bruncliknikola rokvic

Zabava, najnovije vesti »

Mladenci gostima uveli čudnu zabranu na dan venčanja pa idejom šokirali čitav internet: "u tom slučaju ne bih im ni došla"…

Mladenci gostima uveli čudnu zabranu na dan venčanja pa idejom šokirali čitav internet: "u tom slučaju ne bih im ni došla"

Blic pre 35 minuta
Porodica na okupu za rođendan gagija đoganija: Unuke najveselije, a evo kako Luna i Nina izgledaju! Tu je i torta…

Porodica na okupu za rođendan gagija đoganija: Unuke najveselije, a evo kako Luna i Nina izgledaju! Tu je i torta: "Rođendanko" (foto)

Blic pre 10 minuta
(Foto) Hiljade ljudi u Sarajevu oprostilo se od Halida Bešlića

(Foto) Hiljade ljudi u Sarajevu oprostilo se od Halida Bešlića

IndeksOnline pre 20 minuta
(Video) Hiljade ljudi u Sarajevu oprostilo se od Halida Bešlića

(Video) Hiljade ljudi u Sarajevu oprostilo se od Halida Bešlića

IndeksOnline pre 14 minuta
Evropski testament kontinentalnog proga: Opeth u Sofiji

Evropski testament kontinentalnog proga: Opeth u Sofiji

Balkan Rock pre 34 minuta