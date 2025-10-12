‘Ikona stila, humora i komedije’: Preminula glumica Dajana Kiton

Oskarovka, glumica Dajana Kiton, preminula je u 79. godini.

Rođena u Los Anđelesu, stekla je slavu 1970-ih godina ulogom Kej Adams-Korleone u filmovima "Kum". Bila je poznata po ulogama u filmovima "Nevestin otac", "Klub prvih žena" i "Eni Hol", koji joj je doneo Oskara za najbolju glumicu 1978. godine. Producentkinja i prijateljica Kiton, Dori Rat, potvrdila je smrt glumice za CBS News, američkog partnera BBC-ja. Za ulogu u filmu "Eni Hol", Kiton je takođe osvojila nagradu Zlatni globus za najbolju glumicu i nagradu BAFTA