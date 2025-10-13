Čestitao pobedu Srpskoj listi Petković: Srpski narod pokazao slogu i odgovornost prema sopstvenoj budućnosti

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je Srpskoj listi na pobedi na lokalnim izborima na KiM koja će omogućiti otklanjanje katastrofalnih posledica nametnute uprave "okupatorskog režima Aljbina Kurtija" i istakao da je srpski narod pokazao divljenja vrednu slogu i odgovornost prema sopstvenoj budućnosti

„Čestitam srpskom narodu i našoj Srpskoj listi veličanstvenu pobedu na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, jer rezultati današnjih izbora omogućiće našem narodu u pokrajini da povrati političku kontrolu nad većinski srpskim opštinama na severu, učvrsti opštine na jugu i otkloni katastrofalne posledice višegodišnje nametnute uprave okupatorskog režima Aljbina Kurtija“, naglasio je on. Petković je istakao da je Srpska lista potrdila ponovo da je jedina autentična
