Veličanstvena pobeda za Srbe! Oglasio se predsednik Vučić

Alo pre 4 sati
Veličanstvena pobeda za Srbe! Oglasio se predsednik Vučić

"Čestitam svim građanima srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji i čestitam svim građanima Srbije. Veličanstvena pobeda Srpske liste!", istakao je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić čestitao je veličanstvenu pobedu Srpske liste na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji i podelio snimak obraćanja na svom na Instagram nalogu "avucic". A post shared by Александар Вучић (@avucic) - Važni su bili ovi lokanlni izbori. Mi smo pozvali kao država naše građane da izađu na izbore i izašlo je ukupno 57.886 Srba što je više nego što je izašlo na parlamentarne izbore 2025. godine, 54.109 Srba. Dakle, nekih 3.677 Srba više. I želim da
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"U 9 od 10 srpskih opština ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista": Vučić o rezultatima izbora na KiM: "Želim da čestitam…

"U 9 od 10 srpskih opština ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista": Vučić o rezultatima izbora na KiM: "Želim da čestitam građanima"

Blic pre 33 minuta
Šta čeka Srbe POSLE IZBORA na: KiM Srpska lista odnela pobedu u 9 od 10 opština, da li to znači i povratak u institucije…

Šta čeka Srbe POSLE IZBORA na: KiM Srpska lista odnela pobedu u 9 od 10 opština, da li to znači i povratak u institucije saznajte u "Jutru na Blic"

Blic pre 33 minuta
CIK u Prištini: Srpska lista ubedljivo pobedila u prvom krugu u 9 od 10 srpskih opština, u 17 opština drugi krug

CIK u Prištini: Srpska lista ubedljivo pobedila u prvom krugu u 9 od 10 srpskih opština, u 17 opština drugi krug

RTS pre 58 minuta
Čestitke Srpskoj listi: Jedinstvo i odlučnost temelj snage srpskog jedinstva

Čestitke Srpskoj listi: Jedinstvo i odlučnost temelj snage srpskog jedinstva

RTV pre 3 sata
Srpska lista pobedila u devet od deset opština sa većinski srpskim stanovništvom

Srpska lista pobedila u devet od deset opština sa većinski srpskim stanovništvom

Vreme pre 4 sati
Na lokalnim izborima na Kosovu sve stranke 'i pobedile i izgubile'

Na lokalnim izborima na Kosovu sve stranke 'i pobedile i izgubile'

Slobodna Evropa pre 4 sati
Lokalni izbori na Kosovu: U prvom krugu izabrani predsednici 17 opština

Lokalni izbori na Kosovu: U prvom krugu izabrani predsednici 17 opština

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoParlamentarni izboriMetohijaKosovo i MetohijaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Dragan Šutanovac za Danas: Cecina muzika je bila želja američkih studenata

Dragan Šutanovac za Danas: Cecina muzika je bila želja američkih studenata

N1 Info pre 18 minuta
EU u Srbiji i S.Makedoniji otvara centre za razvoj veštačke inteligencije

EU u Srbiji i S.Makedoniji otvara centre za razvoj veštačke inteligencije

Beta pre 9 minuta
SRCE: Albanci u Bujanovcu pucnjima proslavili pobedu fudbalera a Dačić i MUP se ne oglašavaju

SRCE: Albanci u Bujanovcu pucnjima proslavili pobedu fudbalera a Dačić i MUP se ne oglašavaju

Danas pre 34 minuta
"U 9 od 10 srpskih opština ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista": Vučić o rezultatima izbora na KiM: "Želim da čestitam…

"U 9 od 10 srpskih opština ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista": Vučić o rezultatima izbora na KiM: "Želim da čestitam građanima"

Blic pre 33 minuta
Testiranje opcija pred veliku bitku

Testiranje opcija pred veliku bitku

Radar pre 33 minuta