Veličanstvena pobeda za Srbe! Oglasio se predsednik Vučić

"Čestitam svim građanima srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji i čestitam svim građanima Srbije. Veličanstvena pobeda Srpske liste!", istakao je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić čestitao je veličanstvenu pobedu Srpske liste na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji i podelio snimak obraćanja na svom na Instagram nalogu "avucic". A post shared by Александар Вучић (@avucic) - Važni su bili ovi lokanlni izbori. Mi smo pozvali kao država naše građane da izađu na izbore i izašlo je ukupno 57.886 Srba što je više nego što je izašlo na parlamentarne izbore 2025. godine, 54.109 Srba. Dakle, nekih 3.677 Srba više. I želim da