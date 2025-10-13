"Gde si sada, da sa tobom nazdravim": Na komemoraciji Halidu Bešliću otpevan njegov veliki hit sa jakom simbolikom: Cela sala u suzama zbog ovih stihova

Upravo su završeni govori na komemoraciji Halidu Bešliću, a onda je Džera iz grupe Crvena Jabuka svima naterao suze na oči.

On je zapevao dobro poznatu pesmu Halida Bešlića "Čardak" koja se orila Narodnim pozorištem, gde je i upriličena komemoracija. Čardak je tužna balada, a sin Dino na ove stihove nije mogao da se smiri, pa je plakao sve vreme. Deo pesme koja se danas pevala Halidu u čast: "A gdje si sada da s' tobom nazdravim a gdje si sada da s' tobom ozdravim sudbine vjetar Bosnom prošarao očiju tvojih željan sam ostao Ne čuje se sa čardaka pjesma stara, pjesma laka otkad tebe nema