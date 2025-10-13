"Gde si sada, da sa tobom nazdravim": Na komemoraciji Halidu Bešliću otpevan njegov veliki hit sa jakom simbolikom: Cela sala u suzama zbog ovih stihova

Blic pre 8 sati
"Gde si sada, da sa tobom nazdravim": Na komemoraciji Halidu Bešliću otpevan njegov veliki hit sa jakom simbolikom: Cela sala…

Upravo su završeni govori na komemoraciji Halidu Bešliću, a onda je Džera iz grupe Crvena Jabuka svima naterao suze na oči.

On je zapevao dobro poznatu pesmu Halida Bešlića "Čardak" koja se orila Narodnim pozorištem, gde je i upriličena komemoracija. Čardak je tužna balada, a sin Dino na ove stihove nije mogao da se smiri, pa je plakao sve vreme. Deo pesme koja se danas pevala Halidu u čast: "A gdje si sada da s' tobom nazdravim a gdje si sada da s' tobom ozdravim sudbine vjetar Bosnom prošarao očiju tvojih željan sam ostao Ne čuje se sa čardaka pjesma stara, pjesma laka otkad tebe nema
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Voleli su ga i oni koji sa njim kafu nisu popili": Enis Bešlagić pričao o Halidu Bešliću, mnogima naterao suze na oči: "Njega…

"Voleli su ga i oni koji sa njim kafu nisu popili": Enis Bešlagić pričao o Halidu Bešliću, mnogima naterao suze na oči: "Njega je sam Bog poslao" (foto)

Blic pre 8 minuta
"Mama nam nije rekla da si nas napustio, mi smo znali, ćutali smo": Unuka Halida Bešlića govorom rasplakala sve: "Želimo da si…

"Mama nam nije rekla da si nas napustio, mi smo znali, ćutali smo": Unuka Halida Bešlića govorom rasplakala sve: "Želimo da si još tu, deda"

Blic pre 9 minuta
Viki direktno iz Sarajeva na svadbu kod Uroša: Pevačica otkrila kako se oseća nakon sahrane Halida Bešlića

Viki direktno iz Sarajeva na svadbu kod Uroša: Pevačica otkrila kako se oseća nakon sahrane Halida Bešlića

Mondo pre 8 minuta
Poslednji ispraćaj Halidu Bešliću: Hiljade ljudi odaje počast pevaču, tužne scene preplavile Sarajevo

Poslednji ispraćaj Halidu Bešliću: Hiljade ljudi odaje počast pevaču, tužne scene preplavile Sarajevo

Blic pre 1 sat
Sahranjen halid Bešlić: Preko 50.000 ljudi ga ispratilo na večni počinak: Sin nem od bola, prijatelji ga teše

Sahranjen halid Bešlić: Preko 50.000 ljudi ga ispratilo na večni počinak: Sin nem od bola, prijatelji ga teše

Blic pre 1 sat
(Foto) sin, Dino Merlin i sedmorica efendija u prvom redu: Potresne scene na sahrani Halida Bešlića: Preko 50.000 ljudi stiže…

(Foto) sin, Dino Merlin i sedmorica efendija u prvom redu: Potresne scene na sahrani Halida Bešlića: Preko 50.000 ljudi stiže na groblje

Blic pre 2 sata
Po Halidu Bešliću biće nazvana tribina stadiona – FK Sarajevo: Da svaka pesma i svaki povik sa nje bude i tvoj glas

Po Halidu Bešliću biće nazvana tribina stadiona – FK Sarajevo: Da svaka pesma i svaki povik sa nje bude i tvoj glas

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaDinaPozorišteCrvena jabuka

Zabava, najnovije vesti »

Majka Jovane Jeremić jeca na grobu muža: Voditeljka podelila emotivnu fotografiju: "Nisam slabić"

Majka Jovane Jeremić jeca na grobu muža: Voditeljka podelila emotivnu fotografiju: "Nisam slabić"

Blic pre 9 minuta
Kristina iz Kraljeva saznala da je teško bolesna a onda je pronašla spas: Sada je iz svega izašla kao pobednik - pokazavši da…

Kristina iz Kraljeva saznala da je teško bolesna a onda je pronašla spas: Sada je iz svega izašla kao pobednik - pokazavši da su čuda moguća (foto)

Blic pre 59 minuta
"Marko vozi, a ja pijem i uvek sam u pravu": Katarina Grujić na gala svadbi puca od elegancije, došla sa suprugom fudbalerom…

"Marko vozi, a ja pijem i uvek sam u pravu": Katarina Grujić na gala svadbi puca od elegancije, došla sa suprugom fudbalerom: "Nikada nisam došla u stanje da ne znam za sebe"

Blic pre 54 minuta
"Jovanu jako volim, vezala sam se za nju, spretna je i posebna": Tamara Milutinović nahvalila ženu Uroša Živkovića: "Dobro se…

"Jovanu jako volim, vezala sam se za nju, spretna je i posebna": Tamara Milutinović nahvalila ženu Uroša Živkovića: "Dobro se snašla u ulozi majke i žene"

Blic pre 19 minuta
"Našao sam ženu koja može da mi podiže dete i održava kuću": Uroš Živković o supruzi, kolegama, bakšišu na svadbi i krštenju…

"Našao sam ženu koja može da mi podiže dete i održava kuću": Uroš Živković o supruzi, kolegama, bakšišu na svadbi i krštenju sina: na svadbi: "Plakao sam"

Blic pre 49 minuta