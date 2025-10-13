Počeli dvodnevni protesti poljoprivrednika, traže ispunjenje zahteva

Udruženja poljoprivrednika organizovala su dvodvnevne blokade u trajanju od 9 do 17 časova u više gradova Srbije, tražeći ponovo ispunjenje zahteva.

Današnji glavni protest odvija se isred zgrade Banovine u Novom Sadu, gde se nalaze Vlada i Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine. Poljoprivrednici su dovezli i parkirali traktore duž ulice, ali kako su i ranije najavili, neće biti blokada saobraćaja. Prema prvim informacijama, protesti su od jutros u Novom Sadu, Zrenjaninu, Obrenovcu, Dolovu i Opovu. Podsećamo, poljoprivrednici su najavili skupove za 13. i 14. oktobar od 9 do 17 časova. Ove proteste