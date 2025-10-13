U prvom krugu izbora najviše opština obezbedila Srpska lista a od albanskih Samoopredeljenje

Danas pre 1 sat  |  Beta
U prvom krugu izbora najviše opština obezbedila Srpska lista a od albanskih Samoopredeljenje

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Kosova (CIK) u prvom krugu lokalnih izbora u devet od deset opština sa srpskom većinom je pobedila Srpska lista.

Ona je pobednik u opštinama Gračanica, Leposavić, Severna Mitrovica, Novo Brdo, Parteš, Ranillug, Štrpce, Zubin Potok i Zvečan. U tri opštine – Kamenica, Podujevo i Štimlje pobednik je Samoopredeljenje, dok je u opštinama General Janković, Uroševac i Srbica pobednik Demokratska partija Kosova. Demokratski savez je pobednik u dve opštine – Istok i Ljipljan, dok je Alijansa za budućnost Kosova obezbedila pobedu u Dečanima. Grupa građana Ramiz Ladrovci je pobednik u
Čestitke Srpskoj listi: Jedinstvo i odlučnost temelj snage srpskog jedinstva

Srpska lista pobedila u devet od deset opština sa većinski srpskim stanovništvom

Na lokalnim izborima na Kosovu sve stranke 'i pobedile i izgubile'

Veličanstvena pobeda za Srbe! Oglasio se predsednik Vučić

Lokalni izbori na Kosovu: U prvom krugu izabrani predsednici 17 opština

Drugi krug lokalnih izbora u 17 opština na Kosovu

U prvom krugu izbora najviše opština obezbedila Srpska lista, a od albanskih Samoopredeljenje

Čestitke Srpskoj listi: Jedinstvo i odlučnost temelj snage srpskog jedinstva

Nikolić: Pobeda Srpske liste je pobeda snage i vere srpskog naroda koji nikada neće odustati

Glad, blokade i obećanja: humanitarna drama u Pojasu Gaze

Kurtijev kandidat izgubio u Južnoj Mitrovici: Prvi rezultati izbora na Kosovu: Ubedljivu pobedu odneo Arijan Tahiri

Lokalni izbori na Kosovu: Borba za Prištinu i veće gradove, Srpska lista ubedljiva

