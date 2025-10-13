Sedmoro završilo iza rešetaka zbog droge i alkohola: Među njima i devojka koja je izazvala udes!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Negotinu i Majdanpeku isključili su iz saobraćaja sedmoricu vozača, petoricu koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i dvojicu pod dejstvom alohola.

Policija u Boru zaustavila je dvadesetšestogodišnjeg vozača automobila BMW koji je vozio pod dejstvom amfetamina. - Kod vozača je pronađena manja količina marihuane, pa će po nalogu nadležnog tužilaštva protiv njega biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga - sapštili su iz Policijske uprave Bor. Saobraćajne patrole, takođe u Boru, isključile su iz saobraćaja i