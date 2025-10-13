U Prijepolju otkrivena "pokretna bomba" u saobraćaju: Policija zaustavila muškarca sa više od 2 promila alkohola u krvi

Mondo pre 3 sata  |  Aleksandar Blagić
U Prijepolju otkrivena "pokretna bomba" u saobraćaju: Policija zaustavila muškarca sa više od 2 promila alkohola u krvi

Saobraćajna policija u Prijepolju je danas isključila muškarca koji je pijan vozio, saznaje agencija "RINA".

Utvrđeno je alko-testom da je imao 2,11 promila alkohola u krvi. "Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje", potvrđeno je za "RINU" u prijepoljskoj policiji. Policija apeluje na sve vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Takođe, mole se vozači da poštuju sve saobraćajne propise. BONUS VIDEO: ( RINA/MONDO)
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Uhapšen vozač koji je kod Preševa usmrtio biciklistu

Uhapšen vozač koji je kod Preševa usmrtio biciklistu

Jug press pre 1 sat
Sedmoro završilo iza rešetaka zbog droge i alkohola: Među njima i devojka koja je izazvala udes!

Sedmoro završilo iza rešetaka zbog droge i alkohola: Među njima i devojka koja je izazvala udes!

Kurir pre 3 sata
Leskovac: Policija tokom vikenda alkotestirano preko 550 vozača, četvoro zadržano

Leskovac: Policija tokom vikenda alkotestirano preko 550 vozača, četvoro zadržano

IndeksOnline pre 3 sata
Prijepoljac se napio, pa seo za volan: Policija ga isključila iz saobraćaja, usledila scena koja ledi krv

Prijepoljac se napio, pa seo za volan: Policija ga isključila iz saobraćaja, usledila scena koja ledi krv

Telegraf pre 3 sata
Prijepoljac vozio sa preko dva promila alkohola

Prijepoljac vozio sa preko dva promila alkohola

PP media pre 4 sati
Uklonjena tempirana bomba sa puta: Prijepoljac se natreskao pa seo za volan, saobraćajna policija ga isključila iz saobraćaja…

Uklonjena tempirana bomba sa puta: Prijepoljac se natreskao pa seo za volan, saobraćajna policija ga isključila iz saobraćaja, evo koliko je imao alkohola u krvi

RINA pre 5 sati
Alkotestirano više od 550 vozača

Alkotestirano više od 550 vozača

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Prijepolje

Regioni, najnovije vesti »

Privredna hronika: Radionica za umetničko stvaralaštvo „Ponosno ponesi“

Privredna hronika: Radionica za umetničko stvaralaštvo „Ponosno ponesi“

RTK pre 4 minuta
JKP „Naissus“ : SUTRA RADOVI NA MREŽI U MINOVOM NASELjU

JKP „Naissus“ : SUTRA RADOVI NA MREŽI U MINOVOM NASELjU

Gradski portal 018 pre 4 minuta
Dve mlade tekvondistkinje niškog Asteriksa na Svetskom prvenstvu u Kini

Dve mlade tekvondistkinje niškog Asteriksa na Svetskom prvenstvu u Kini

Gradski portal 018 pre 9 minuta
Gori krov kuće

Gori krov kuće

Prokuplje press pre 9 minuta
Dečija nedelja sa „Mojom omiljenom tetkom“

Dečija nedelja sa „Mojom omiljenom tetkom“

Jug press pre 1 sat