U Prijepolju otkrivena "pokretna bomba" u saobraćaju: Policija zaustavila muškarca sa više od 2 promila alkohola u krvi

Saobraćajna policija u Prijepolju je danas isključila muškarca koji je pijan vozio, saznaje agencija "RINA".

Utvrđeno je alko-testom da je imao 2,11 promila alkohola u krvi. "Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje", potvrđeno je za "RINU" u prijepoljskoj policiji. Policija apeluje na sve vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Takođe, mole se vozači da poštuju sve saobraćajne propise.