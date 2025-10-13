Leskovac: Policija tokom vikenda alkotestirano preko 550 vozača, četvoro zadržano

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu i Vlasotincu, tokom vikenda, alkotestirali su 569 vozača i zadržali dvojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policija u Vlasotincu zaustavila je vozača „mercedesa“ (60) koji je upravljao vozilom sa 1,77 promila alkohola u organizmu, saopšteno je iz Policijske uprave u Leskovcu. Saobraćajne patrole u Leskovcu isključile su iz saobraćaja vozača „fokusa“ (43) koji je vozio sa 2,91 promil alkohola u organizmu i dvojicu vozača „fijeste“ starosti 42 i 31 godinu koji su vozili pod dejstvom benzodiazepina i amfetamina, odnosno marihuane. Protiv svih vozača će biti podnete