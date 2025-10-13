Prijepoljac se napio, pa seo za volan: Policija ga isključila iz saobraćaja, usledila scena koja ledi krv

Saobraćajna policija u Prijepolju isključila je iz saobraćaja četrdesettrogodišnjeg muškarca iz Prijepolja koji je upravljao „fijatom“ sa 2,11 promila alkohola u organizmu. "Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje" potvrdjeno je za RINU u prijepoljskoj policiji. Apelujemo na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, kao i da poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i