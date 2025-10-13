Veče pesama Đorđa Balaševića u Vinariji Malča – muzika, vino i ukusi Vojvodine

Tokom večeri, posetioci će uživati u bezvremenskim Balaševićevim pesmama koje će na gitari izvoditi muzičar Sidja, dok će kuhinja Vinarije Malča pripremiti posebno tematsko večernje uparivanje hrane i vina.

Meni večeri: Cena večere je 3.500 dinara, a broj mesta je ograničen. Rezervacije: +381 62 801 57 45 „Dođite da zajedno proslavimo muziku, vino i život, u toploj atmosferi Vinarije Malča, uz pesme koje ne stare i vina koja se pamte“, ističu ljubazni domaćini. Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi najnovije vesti iz Niša, preuzmite aplikaciju Niške Vesti za Android ili iPhone.