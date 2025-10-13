Zorica rekla da neće doći, pa se ipak pojavila na Halidovoj sahrani: Sa knedlom u grlu ispratila kolegu

Danas je održana komemoracija legendarnom pevaču Halidu Bešliću u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

Porodica, prijatelji, saradnici, političari, sportisti i mnogi drugi, okupili su se da Halidu odaju počast i govore o njegovom jedinstvenom liku i delu. Među prisutnima našla se i Zorica Brunclik sa suprugom Kemišom, iako je isprva rekla da neće doći jer ne može da podnese gubitak. Nakon komemoracije, o njemu su kroz suze govorili su istaknuti umetnik Miroljub Aranđelović Kemiš i njegova supruga umetnica Zorica Brunclik. "Kako odmiče vreme, svi smo sve više svesni