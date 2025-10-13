U prvom krugu izbora najviše opština obezbedila Srpska lista, a od albanskih Samoopredeljenje

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Kosova (CIK) u prvom krugu lokalnih izbora u devet od deset opština sa srpskom većinom je pobedila Srpska lista.

Ona je pobednik u opštinama Gračanica, Leposavić, Severna Mitrovica, Novo Brdo, Parteš, Ranillug, Štrpce, Zubin Potok i Zvečan. U tri opštine – Kamenica, Podujevo i Štimlje pobednik je Samoopredeljenje, dok je u opštinama General Janković, Uroševac i Srbica pobednik Demokratska partija Kosova. Demokratski savez je pobednik u dve opštine – Istok i Ljipljan, dok je Alijansa za budućnost Kosova obezbedila pobedu u Dečanima. Grupa građana Ramiz Ladrovci je pobednik u
